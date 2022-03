Der amerikanische Netzwerk- und Security-Anbieter Palo Alto Networks erweitert seine SASE-Lösung (Secure Access Service Edge) Prisma um neue Funktionen, die sich speziell an Managed Service Provider (MSPs) richten und die vor allem mehr Automatisierungsmöglichkeiten mit sich bringen sollen. SASE-Services sollen sich jetzt leichter auch in großem Umfang und gleichzeitig zu geringeren Kosten bereitstellen lassen.

Neues Management-Portal

Neu sind insbesondere ein mandantenfähiges Cloud-Management-Portal sowie ein offenes API-Framework (Application Programming Interface) zur leichteren Integration in die Backend-Infrastruktur und zur Automatisierung wichtiger Workflows. Das Portal ist hierarchisch strukturiert. Zum Schutz verwendet es eine fein einstellbare Rollen-basierte Zugriffskontrolle (RBAC). Gerade letztere habe MSPs nach Angaben von Palo Alto Network bisher in der Regel nicht zur Verfügung gestanden.

"MSPs müssen ihren Kunden konsistente, erstklassige Secure-Access-Lösungen für Hybrid-Workforce- und SD-WAN-Services zu möglichst niedrigen Gesamtbetriebskosten bieten", sagt Anand Oswal, Senior Vice President Network Security bei Palo Alto Networks. Bis jetzt sei das "außerordentlich schwierig" gewesen. Beispielsweise sei es jetzt möglich, mehrere Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen zu verwalten und gleichzeitig die Kontrolle über den gesamten Lebenszyklus ihrer SASE-Dienste zu gewährleisten.

"Mit Prisma SASE für MSPs sind wir in der Lage, das Versprechen eines sicheren Unternehmens in Kombination mit ultimativer Benutzerfreundlichkeit sowohl für unsere MSP-Partner als auch für deren Kunden einzulösen", so Oswal. Am wichtigsten sei dabei, ihre einzigartigen Anforderungen an Netzwerksicherheit und SD-WAN zu erfüllen.