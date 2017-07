Der ehemalige SAP-Manager Per Stritich wechselt zu Box und nimmt dort die Position des Vice President für Deutschland, Österreich und die Schweiz ein. Weiterhin verkündet die Europazentrale die Eröffnung einer Niederlassung in München.

Per Stritich bringt mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in Cloud- und Software-Unternehmen zu den Kaliforniern mit. Zuletzt war er rund zweieinhalb Jahre als Vice President für EMEA bei OneLogin. Davor hatte er die Funktion des Vice President und Head of Cloud für SAP Südeuropa inne. Eine weitere wichtige Stationen seines Berufslebens waren die sieben Jahre als Area Vice President of Enterprise Sales bei dem HR-Technologieunternehmen SuccessFactors.

"In Europa gibt es immer mehr Möglichkeiten für große Unternehmen", so David Benjamin, Senior Vice President von Box und General Manager für EMEA. "Dadurch, dass wir unseren Fokus auf die hohen Compliance-Anforderungen der DACH-Region gelegt haben, konnten wir die klassischen Grenzen der Cloud-Einführung aushebeln. Wir freuen uns sehr, dass Per Stritich uns nun bei der Maximierung des Potenzials und bei der Verlagerung von Unternehmen aus sämtlichen Branchen in die Cloud unterstützt."

"Das rasante Wachstum von Box in Europa hat mich nachhaltig beeindruckt", so Per Stritich, Regional Vice President für die DACH-Region. "Dadurch, dass das Unternehmen einen Vorsprung bezüglich der komplexen Sicherheits- und Compliance-Vorschriften in der DACH-Region genießt, ist nun ein enormes Potenzial seitens Box vorhanden, mit den größten Unternehmen der Region aus jeder noch so stark regulierten Branche zusammenzuarbeiten. Ich freue mich sehr, dass ich Box in dieser spannenden Umbruchphase auf der Reise der DACH-Region hin zur Cloud unterstützen darf." (KEW)