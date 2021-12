Die beliebte Bildbearbeitung Pixelmator Photo gibt es nun auch als App fürs iPhone – fürs iPad war sie schon länger verfügbar. Pixelmator Photo for iPhone Version 2.0 bietet zahlreiche bekannte Funktionen der Bildbearbeitung, die als günstigere und intuitivere Alternative zu Photoshop & Co. auf dem Mac anfing. Demnach bietet die App die Desktop-Bearbeitungserfahrung von Pixelmator Photo jetzt auch für das iPhone. Pixelmator Photo enthält über 30 leistungsstarke Farbanpassungen, die für professionelle Fotografen entwickelt wurden, so der Entwickler, Unterstützung für RAW-Bilder von über 600 Kameras, ein ”magisches” Reparaturwerkzeug zum Entfernen unerwünschter Objekte und vieles mehr. Ein kurzes Video zeigt flott die wichtigsten Funktionen.

Außerdem arbeitet die App dem Anbieter zufolge direkt mit Apples Foto zusammen. Besonders hervorgehoben wird auch das nicht-destruktive Tool zur Entfernung unerwünschter Abschnitte auf einem Bild.

Pixelmator Photo for iPhone 2.0 gibt es im App Store, unterstützt werden zahlreiche Sprachen, darunter Deutsch. Die Downloadgröße beträgt über 190 MB. Erforderlich ist mindestens iOS 14.0. (Macwelt)