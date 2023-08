Playseat-Rennsitze werden immer bekannter in der Gaming-Community. Die global registrierte Marke mit dem einzigartigen Konzept der Stühle und vielen Patenten ist international etabliert. Durch die Kooperation will Playseat BV seine indirekte Vertriebsstrategie ausbauen und setzt mit der Littlebit Technology AG auf einen starken Fokuspartner. Der Distributor wiederum kann so sein Portfolio mit innovativen Trendprodukten für seine Gaming-Strategie ergänzen und weiter stärken.

Ultimatives Rennerlebnis

Einer der Top-Trends beim Gaming sind passende Produkte für das ultimative Spiel- und Renngefühl. Verbraucher achten immer stärker auf die Qualität sowie eine komfortable und dem Zweck entsprechend gestaltete Sitzposition. Als Premium-Marke werde Playseat somit immer stärker gefragt, da deren Produkte Qualität und ergonomisches Design vereine, so der Distributor. Ein Vorteil für den Handel sei die einfache Lagerung durch extra kleine Verpackungen.

"Mit Playseat erweitert Littlebit das Sortiment mit einem Hersteller, der es uns ermöglicht, spannende, markenübergreifende Komplettlösungen für den Gamer anzubieten", freut sich Stefan Ebnöther, CEO der Littlebit Gruppe. "Gleichzeitig baut Playseat seine Kundenbreite in Zentraleuropa aus und profitiert von eben diesem Gesamtlösungskonzept mit Systemen und Peripherie."

Dabei gehe es ja nicht nur um stumpfes Zocken. Durch Playseat Racing-Sitze kann das Fahren unter nahezu realistischen Bedingungen geübt werden. Vor allem die Evolution- und Trophy-Sitze erfreuten sich einer immer größeren Beliebtheit, heißt es weiter vom Hersteller. "Unsere Produkte sind für jeden geeignet", verdeutlicht Tako Dijkman, CEO von Playseat. "Vom Profi-Rennfahrer bis hin zum alltäglichen Gebrauch für Familien."