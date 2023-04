Die europäische Expansion der Prianto Gruppe schreitet weiter voran. Der deutsche Distributor ist seit 2022 im nordischen Markt mit derzeit acht Herstellern tätig. Um weitere Hersteller und Partner für Prianto zu begeistern, wurde Gustaf Dahlberg zum 1. März 2023 als neuer Country Manager Nordics verpflichtet. Als Leiter des neuen Standorts in Göteborg soll er den Auf- und Ausbau des skandinavischen Channel-Geschäfts voranbringen und das Profil von Prianto in diesen Märkten schärfen.

Expansion nach Norden

Dahlberg gilt als erfahrener Manager, der nach seinem Masterabschluss in Göteborg 2012 seine IT-Karriere beim Software-Distributor Alfasoft begann, wo er als Business Development-, Produkt- und Business Area Manager tätig war. Er leitete bis 2022 die verschiedenen über ganz Nordeuropa verteilt BDM-Teams. Danach war er bis zu seinem Wechsel bei Good Solutions als Partner Business Manager tätig.

Prianto-Gründer und Geschäftsführer William Geens über den Neuzugang: "Mit Gustaf gewinnen wir endlich die lang vermisste Möglichkeit, auch unseren skandinavischen Partnern dieselbe Flexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit zu bieten, die Partner in anderen Ländern so sehr an Prianto schätzen."

"Ich freue mich sehr darauf, die nordischen Länder gemeinsam mit unseren Herstellern, Partnern und internen Teams aufzubauen und zu sehen, was wir zusammen erreichen können", erklärt Priantos Country Manager Nordics, Gustaf Dahlberg, zu seiner neuen Aufgabe beim Distributor für Enterprise Software.