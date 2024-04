Bisher hat der Value Added Distributor seine Security-Veranstaltungen in München (zweimal), in Zürich und in Düsseldorf abgehalten, Ende Mai 2024 geht es zum ersten Mal nach Hamburg. Denn dort ist Fronleichnam am 30. Mai kein Feiertag und deswegen die letzte Mai-Woche Brückentage-frei.

Am Dienstag, den 28. Mai 2024, wird sich in Hamburg alles um die neue EU-Cyberrichtline NIS-2 drehen. Diese EU-weite Gesetzgebung zur Cybersicherheit enthält rechtliche Maßnahmen zur Steigerung des Gesamtniveaus der Cybersicherheit in den Unternehmen, die nun vor neuen Herausforderungen stehen, da sie spätestens bis 2024 eine Vielzahl von Regularien und Gesetzen umsetzen müssen. Hier hilft Prianto seinen Resellern, ihre Kunden darauf vorzubereiten.

Zum Thema NIS-2 wird am Dienstag, den 28. Mai 2024, Matthias Bandemer, Leiter Cybersecurity-Services bei Ernst & Young, einen Vortrag halten.

Wo: im historischen Speicherboden Hamburg (Kehrwieder 2-3, Block D20457 Hamburg)

Wann: ab 16:30 Uhr.

Inhalt: Integration von Cybersecurity-Technologien bei der Transformation von Geschäftsprozessen, um Kunden eine sicherere Arbeitsumgebung im digitalen Zeitalter bereitzustellen.

Anmeldung: hier

In der anschließenden Diskussion geht es unter anderem darum:

Welche Branchen sind besonders gefährdet?

Welche Kunden sind betroffen?

Welche zusätzlichen Maßnahmen sind erforderlich, um die NIS-2-Anforderungen zu erfüllen?

Wie können Reseller Kunden dabei unterstützen, die Umsetzung der NIS-2-Anforderungen rechtzeitig zu bewältigen?

Priantos Co-Gastgeber bei dem Security-Roundtable sind Logpoint, Nevis, Macmon und Opentext. Vertreter dieser Unternehmen werden in ihren Kurzvorträgen ihre Sicht auf NIS-2 vorstellen.

Das Event des VADs beginnt am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 16:00 Uhr und ist inklusive Verpflegung für Reseller und Security-Dienstleister kostenlos, die Anmeldung ist hier möglich.



Miro Milos