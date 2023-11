War bisher die Glasrückseite Ihres iPhones beschädigt, mussten Sie für diese harmlos wirkende Reparatur oft Unsummen zahlen - der Austausch ist nämlich aus technischen Gründen sehr zeitaufwendig. Diese Reparatur ist bei den neuen Modellen glücklicherweise günstiger geworden. Beim iPhone 14 Pro Max kostete der Austausch noch teure 670 Euro, beim iPhone 15 Pro Max sind es nur noch 229 Euro - das sind 441 Euro weniger.

Apple iPhone 15 Pro

Der Hintergrund: Wie schon beim iPhone 14 hat Apple nun auch bei den Pro-Modellen den internen Aufbau der Geräte reparaturfreundlicher gestaltet. Bei älteren Modellen ist der Austausch der Gehäuserückseite sehr aufwendig, da etwa das Display entfernt und verklebte Module entfernt werden müssen. Schon beim letztjährigen Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus konnte erstmals die Rückseite einfacher entfernt werden, dies gilt jetzt auch für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Max.

Die Ersparnis ist enorm, besonders beim iPhone 15 Pro Max. Aber auch beim iPhone 15 Pro sinkt der Preis eines Austauschs der Rückseite. Beim iPhone 14 Pro werden 599 Euro fällig, beim iPhone 15 Pro sind es 199 Euro. Den gleichen Betrag kostet Sie diese Reparatur bei iPhone 14 und iPhone 15, beim iPhone 15 Plus und iPhone 14 Plus werden 229 Euro fällig. Auch wenn ihr iPhone Max vorne und hinten beschädigt ist, also einen "Riss im Display und Rückglasschaden" hat, sinkt Apples Kostenvoranschlag von immerhin 799 auf 609 Euro.

Bei weiteren Reparaturen gibt es aber leider keine Preissenkungen und die Kosten entsprechen fast exakt den Kosten der 14-er Generation. Ein Wechsel des Akkus kostet einheitlich 109 Euro, bei einem defekten Display zahlen Besitzer des iPhone 15 Pro Max 488,99 Euro, die von iPhone 15 Pro und 15 Plus 405 Euro. 339 Euro kostet der Bildschirmtausch für iPhone-15-Nutzer.

Ein kleiner Unterschied fällt aber doch auf: Gestiegen ist beim neuen iPhone 15 Pro Max der Preis für die Reparatur der Rückkamera - beim iPhone 14 Pro Max zahlt man für die Reparatur einer defekten Kamera 259 Euro, beim iPhone 15 Pro Max verlangt Apple 299 Euro - schließlich erhielt das neue Modell auch eine aufwendigere Tele-Kamera.

Apple Care+

Für Kunden der Versicherung Apple Care+ wird der Eigenanteil bei den iPhone-15-Pro-Modellen bei den Reparaturen niedriger. Nutzer dieser Service-Verträge zahlen für den Wechsel der Rückseite 29 Euro, die Reparatur der Kamera kostet dann 99 Euro. Fällt der Akku innerhalb von zwei Jahren auf unter 80 Prozent, wird er kostenlos ausgetauscht. Allerdings zahlt der Nutzer eines iPhone Pro Max auch 11,99 Euro pro Monat für dieses Versicherungspaket. (Macwelt)