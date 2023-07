Der japanische Druckerhersteller Ricoh stellt seine neue, nachhaltige A3-Farb-MFP-Serie IM-Cxx10 vor. Die intelligenten A3-Farb-Multifunktionssysteme sollen nicht nur dokumentenintensive Prozesse optimieren, automatisieren und digitalisieren, sondern durch umweltfreundliche Produktentwicklung und Betrieb auch ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit setzen. Die Ricoh IM-Cxx10 sind die weltweit ersten MFPs, deren Gehäuse zu 50 Prozent aus recycelten Kunststoffen besteht, teilt Ricoh Deutschland mit.

Flaggschiff-MFPs für eine klimaneutrale Zukunft

Zudem sind auch die niedrigen TEC-Werte der neuen IM-Cxx10-Serie branchenweit führend. Neben der erheblichen Reduktion des Energieverbrauchs wird auch am Papier sowie an überflüssiger Plastikverpackung gespart und so der ökologische Fußabdruck eines Unternehmens reduziert. Mit der Entwicklung der IM-Cxx10-Serie unterstreicht Ricoh sein vielfältiges Engagement für eine klimaneutrale Zukunft und bietet sich als ganzheitlicher Technologiepartner für seine Kunden an.

"Digitalisierung, Agilität und Teamarbeit sind für die Wettbewerbsfähigkeit heutiger Unternehmen essenziell", bekräftigt Ingo Wittrock, Regional Director Marketing Central & Eastern Europe von Ricoh. "Eine Schlüsselrolle spielen hierbei nachgewiesenermaßen ECM- und Document-Management-Lösungen, insbesondere für den deutschen Mittelstand. Aber auch das Thema Nachhaltigkeit steht mittlerweile ganz oben auf der globalen Agenda und muss bei allen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden. Unsere neue MFP-Serie ist in Verbindung mit einem DMS daher nicht nur ein wichtiger Digitalisierungs- und Wachstums-Enabler, sondern hilft Unternehmen auch bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele."

Bereit für die Cloud

Die Systeme lassen sich nahtlos in bestehende Cloud-Dienste integrieren und unterstützen so Unternehmen bei der digitalen Transformation. Automatisierte Workflows und eine effiziente Dokumentenbearbeitung erleichtern die Archivierung und Rechnungslegung. Dadurch wird Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten geschaffen, was wiederum die Arbeitserfahrung verbessern und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern kann.

An weiteren Verbesserungen vermeldet Ricoh das Smart Operation Panel welches nun in der dritten Generation vorliegt und noch intuitiver und ansprechender gestaltet sein soll. Durch die Ricoh Always Current Technology wird die Software regelmäßig aktualisiert sowie Sicherheitsupdates automatisch heruntergeladen und aufgespielt, um die Systeme immer auf dem neuesten Stand zu halten. Die verschlüsselte WPA3-Authentifizierung sowie die Einschränkung der Netzwerkverbindungen nach Port, Protokoll und IP-Adresse garantieren sichere Workflows und helfen bei der Vermeidung menschlicher Fehler.

Weitere Informationen zur neuen IM-Cxx10-Serie, die einzelnen Color-A3-MFP-Modelle und deren Leistungs- und Verbrauchsdaten zeigt Ricoh unter diesem Link. Mehr Details über Ricohs Nachhaltigkeitsstrategie gibt es hier.