Im vergangenen Jahr hat sich in Frankfurt am Main mit Cyber Monks ein neuer Distributor mit Fokus auf IT-Security und Managed Services gegründet. "Wir finden die besten Lösungen und hosten diese für unsere Channel-Partner. Darüber hinaus bieten wir unseren Channel-Partnern Unterstützung bei der Lead-Generierung und beim professionellen Vertrieb sowie technischen Support und Schulungen", schilderte damals Anas Handous, CEO von Cyber Monks, das Konzept gegenüber ChannelPartner. Mit an Bord ist auch Christian Holtmann, der zuvor lange Jahre bei TLK beziehungsweise später dann Exclusive Networks in der Security-Distribution tätig war.

Nun hat das Unternehmen mit Ross Holland einen Sales Director für die DACH-Region ernannt. Holland war zuletzt bei Ava Security und startete seine Laufbahn in der IT-Security-Branche in Manchester bei Titus, einem Spezialisten für Datenklassifizierung. Zwischendurch war er bei Spectrami. Das vom in Abu Dhabi ansässigen Investor KBBO finanzierte Unternehmen positionierte sich damals als EMEA-weiter Spezial-VAD für Rechenzentrums- und Dateninfrastruktur. In Deutschland tritt das Unternehmen mit veränderter Ausrichtung nun als Cyber Monks auf, im Nahen Osten und und Afrika unter anderen Namen.

Cyber Monks sieht sich als erster echter MSSD

Cyber Monks sieht sich als erster Managed Security Services Distributor (MSSD) auf dem deutschen Markt, der diese Bezeichnung tatsächlich verdient. Das Unternehmen will nicht nur Transaktionsplattform zwischen sorgfältig ausgewählten Anbietern und Resellern sein, sondern nach beiden Seiten hin Services erbringen, die keine der beiden Seiten in diesem Umfang selbst erbringen kann.

Das findet auch Ross Holland aufregend: "Aus verschiedenen Gründen glaube ich, dass sich der Markt zu einem MSSP-Modell verlagert. Als einziger MSSD innovativer Plattformen sehe ich, dass wir unseren Partnern und Kunden mit Blick auf die Zukunft einen echten Mehrwert bieten."

