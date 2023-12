Die Galaxy A-Serie erfreut sich seit mehreren Jahren weltweit großer Beliebtheit. Die Modelle überzeugen mit guter Leistung, attraktivem Preis und moderner Optik. Deshalb gehören sie zu den am meisten verkauften Geräten auf dem Markt. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Galaxy A34 und dem Galaxy A14 und wie sie sich im Alltag bewähren. Dann wissen Sie auch, welches Handy für Sie die bessere Wahl ist.

Unterschiede zwischen dem Galaxy A34 und dem Galaxy A14

Display: Mit dem Galaxy A34 erhalten Sie ein 6,6 Zoll großes Super AMOLED-Display mit 1080p-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das Display des Galaxy A14 misst ebenfalls 6,6 Zoll, ist jedoch ein PLS-LC-Display mit 90 Hertz und einer Auflösung von 1080p. Die Bildschirmgröße ist zwar identisch, allerdings ist der Formfaktor leicht unterschiedlich: Das Galaxy A34 kommt mit einem 19,5:9-Seitenverhältnis daher, das Galaxy A14 hat ein 20:9-Display. Der Unterschied ist sehr gering.

Beide Handys bieten mit ihren 1080p-Auflösungen eine hervorragende Bildqualität und liefern klare Bilder. Das ist vordergründig beim Anschauen von Videos von Vorteil, bei denen die Bildqualität eine wichtige Rolle spielt.

Das Galaxy A34 ist aufgrund seines Super-AMOLED-Displays gegenüber dem PLS-LCD des Galaxy A14 leicht im Vorteil. Das A34 bietet angenehmere Farben, ein helleres Display, bessere Betrachtungswinkel und eine höhere Bildwiederholfrequenz für einen flüssigeren Betrieb, was es in diesem Fall zur ersten Wahl macht.

Sicherheit: Was die Sicherheitsfunktionen angeht, so bieten beide Samsung-Handys eine Gesichtsentsperrung und einen Fingerabdruck-Scanner. Beim Galaxy A34 ist der Sensor für den Fingerabdruck ins Display integriert. Das verleiht dem Handy einen hochwertigen Touch. Das A14 beherbergt den Sensor in der Power-Taste am Gehäuse. Beide Varianten sind reaktionsschnell, sodass es eher darauf ankommt, was Sie persönlich bevorzugen.

Design: Das Design beider Modelle ist auf den ersten Blick recht ähnlich. Das Galaxy A34 ist mit seiner Glasrückseite aber etwas hochwertiger, das Gehäuse des A14 besteht aus Kunststoff. Außerdem hat das A14 eine größere Display-Aussparung für die Front-Kamera und einen dickeren Bildschirm-Rahmen als das A34.

Ein bemerkenswerter Unterschied ist, dass das Galaxy A14 über einen Kopfhöreranschluss verfügt, während das A34 leider keinen hat.

Wenn Sie Wert auf eine bessere Verarbeitungsqualität und ein hochwertigeres Gefühl legen, ist das Galaxy A34 für Sie die bessere Wahl.

Software: Was die Software betrifft, so sind beide Handys identisch und laufen mit Samsungs One UI 5 Nutzeroberfläche, die auf Android 13 basiert. Sie können Sie davon ausgehen, dass beide Modelle in den kommenden Jahren ein ähnliches Maß an Softwareunterstützung erhalten werden. Beide Geräte sind mit NFC und Bluetooth 5.3 ausgestattet und unterstützen 5G als schnellen Verbindungsstandard.

Performance: In Bezug auf die Leistung bietet das A34 eine Auswahl von 6 oder 8 GB RAM gepaart mit dem MediaTek Dimensity 1080 Prozessor. Das A14 verfügt über 4 GB RAM und einen Exynos 1330 Chipsatz.

Beim Blick auf die Benchmark-Ergebnisse wird deutlich, dass das A34 das A14 übertrifft. Im Geekbench 5 Multi-Core-Test erreichte das A34 eine Punktzahl von 2.312, während das A14 mit nur 1.321 unterlegen war. Im täglichen Gebrauch zeigt das Galaxy A34 eine deutlich bessere Leistung, während sich das Galaxy A14 beim Laden von Aufgaben im Vergleich etwas träge oder langsamer anfühlt.

Speicher: Das Galaxy A34 gibt es mit 128 oder 256 GB, per MicroSD-Karte können Sie den Speicher noch erweitern. Im Gegensatz dazu bietet das A14 nur 64 GB internen Speicher, den Sie ebenfalls durch eine MicroSD-Karte aufstocken können. Daher ist das Galaxy A34 mit der doppelten Speicherkapazität klar im Vorteil. Mit 128 GB wird den meisten Nutzern der Speicherplatz wahrscheinlich nicht so bald ausgehen.

Wenn Sie ein Power-User sind und häufig Apps und Spiele herunterladen oder eine Menge Fotos schießen, wäre das Galaxy A34 die bessere Wahl. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die 64 GB des Galaxy A14 auch für weniger anspruchsvolle Nutzer akzeptabel sind.

Akku: Beide Handys sind mit 5000-mAh-Akkus ausgestattet. Während das Galaxy A34 immerhin 25 Watt Schnellladung unterstützt, laden Sie das A14 mit maximal 15 Watt auf. Mit unserem eigenen Ladeadapter (im Lieferumfang ist keiner vorhanden) lud das Galaxy A34 innerhalb von 15 Minuten auf 15-20 Prozent und erreichte innerhalb von 30 Minuten 31 Prozent. Im Gegensatz dazu erreichte das Galaxy A14 im gleichen Zeitraum von einer halben Stunde nur 21 Prozent.

Beide Handys können problemlos einen ganzen Tag mit 4-5 Stunden Bildschirmzeit durchhalten. Das Galaxy A34 bietet insgesamt aber eine längere Akkulaufzeit und eine schnellere Ladefunktion.

Kamera: Das Galaxy A34 verfügt über eine 13-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite und auf der Rückseite über eine Dreifach-Kamera, bestehend aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und einer 5-Megapixel-Makrocam. Bemerkenswert ist, dass Sie 4K-Videos sowohl mit der rückwärtigen als auch mit der vorderen Kamera aufnehmen können.

Das Galaxy A14 besitzt ebenfalls eine 13-Megapixel-Selfie-Kamera auf der Vorderseite und eine Triple-Cam auf der Rückseite. Die Specs sind jedoch andere: 50-Megapixel-Hauptkamera, 5-Megapixel-Makrocam und 2-Megapixel-Tiefenerkennung. Bei der Videoaufnahme ist das A14 auf eine maximale Auflösung von 1080p sowohl für die Rück- als auch für die Frontkamera beschränkt, 4K ist nicht möglich.

Was die Kamerafunktionen betrifft, so haben beide Geräte viele Gemeinsamkeiten. Das A34 ist jedoch im Vorteil, da es über eine Ultraweitwinkel-Kamera verfügt. Diese fehlt beim A14, was allerdings für ein Smartphone in dieser Preisklasse üblich ist. Wenn Sie also mehr Vielseitigkeit wünschen, hat das A34 in dieser Hinsicht die Oberhand. Letztlich sind beide Handys in der Lage, gute Fotos zu knipsen, aber das A34 bietet die vielseitigere und besser abgerundete Kameraausstattung.

Preis und Verfügbarkeit

Das Galaxy A34 kam zu einem Preis von 359 Euro UVP auf den Markt, das Basismodell bietet hier einen anständigen Speicher von 128 GB - die 256-GB-Version, die auch 8 statt 6 GB RAM bietet, kostete zum Start 459 Euro.

Das Galaxy A14 gibt es entweder mit 4G oder 5G jeweils mit 64 oder 128 GB Speicher. Die UVP beginnt bei 199 Euro. Die 5G-Variante bietet für einen kleinen Aufpreis nicht nur einen anderen Prozessor mit etwas mehr Leistung, sondern mit 90 Hertz auch eine höhere Bildwiederholrate als die 4G-Version des A14.

Das Galaxy A14 gibt es entweder mit 4G oder 5G jeweils mit 64 oder 128 GB Speicher. Die UVP beginnt bei 199 Euro. Die 5G-Variante bietet für einen kleinen Aufpreis nicht nur einen anderen Prozessor mit etwas mehr Leistung, sondern mit 90 Hertz auch eine höhere Bildwiederholrate als die 4G-Version des A14.

Spezifikationen

Samsung Galaxy A34:

Android 13 mit One UI 5.1

6,6 Zoll AMOLED, 2340 x 1080 Pixel, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,5:9

MediaTek Dimensity 1080 Chipsatz

6/8 GB RAM

128/256 GB Speicher (erweiterbar über microSDXC)

Kameras:

- 48 Mp f/1.8 OIS Hauptkamera

- 8 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel

- 5 Mp f/2.4 Makro

- 13 Mp f/2.2 Selfie-Kamera

Dual-SIM (microSDXC nutzt zweiten Steckplatz)

Stereo-Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Fingerabdrucksensor unter dem Display

5000 mAh Akku

25 Watt kabelgebundenes Laden

USB-C-Ladeanschluss

161,3 x 78,1 x 8,2 mm

199 Gramm

Samsung Galaxy A14:

Android 13 mit One UI 5.1

6,6 Zoll LCD, 1920 x 1080 Pixel, 60 Hz, Seitenverhältnis 20:9

Exynos 1330 Chipsatz

4 GB RAM

64 GB Speicherplatz (erweiterbar über microSDXC)

Kameras:

- 50 Mp f/1.8 Hauptkamera

- 5 Mp f/2.2 Ultraweitwinkel

- 2 Mp f/2.4 Makro

- 13 Mp f/2.0 Selfie-Kamera

Dual-SIM (separater microSDXC-Steckplatz)

Ein nach unten gerichteter Lautsprecher

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 5

Seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor

5000 mAh Akku

15 Watt kabelgebundenes Laden

USB-C-Ladeanschluss

167,7 x 78,0 x 9,1 mm

201 Gramm

(PC-Welt)