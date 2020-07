Mit der Pandemie hat sich unsere Arbeitswelt verändert. Das Arbeiten aus dem Homeoffice gehört zur neuen Realität. Ein Trend, der einer anderen Gruppe entgegenkommt: Cyber-Kriminelle haben Hochkonjunktur, da das Homeoffice meist schlechter abgesichert ist als die Firmen-IT. Ransomware, Phishing-Attacken sowie Spear-Phishing oder das Cloud Account Hijacking gehören zu den Bedrohungen, mit denen sich Security-Verantwortliche herumärgern müssen.

So finden sich in den Konzernzentralen und Führungsetagen immer mehr Fürsprecher in Sachen Homeoffice, beziehungsweise Remote Work - hat doch die Krise gezeigt, dass sich viele Aufgaben zeitweise oder schwerpunktmäßig zu Hause erledigen lassen. Der Trend zur Heimarbeit bietet Unternehmen Chancen, birgt aber gleichzeitig auch Risiken wie die Aktivitäten der Cyber-Kriminellen zeigen.

TecChannel Compact - das steckt drin

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser mit Informationen über die neuesten Trends in Hacker-Kreisen sowie nützlichem Hintergrundwissen und Ratgebern. Ein ganzes Kapitel ist der Frage gewidmet, wie eine ausreichende IT-Sicherheit aussehen sollte. Ferner erfahren Sie nicht nur, wie Sie Cyber-Angriffe erkennen, sondern auch, wie Sie sich davor schützen können. Hierzu stellen wir die entsprechenden Werkzeuge vor. Überhaupt kommt der Wahl der richtigen Tools eine entscheidende Bedeutung zu. Ein eigenes Kapitel unterstützt Sie mit Tipps dabei, um Angriffe besser abwehren zu können.

Diese Themen finden sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 08/2020:

Trends und Technologien

Wie Hacker von der Pandemie profitieren

Wie Erpressungs-Malware Industrieanlagen bedroht

Fünf Cryptolocker zum "Verlieben"

Lädt Ihre Software Hacker ein?

Sicherheit im Unternehmen

Wenn die IT-Security nicht ausreicht

In 12 Schritten zur Informationssicherheit

Wenn IT-Sicherheit zum Schocker wird

Security Awareness richtig planen und vermitteln

In vier Schritten zur Cyber-Resilienz

Patchen allein ist nicht genug

Ratgeber& Praxis

Woran Sie merken, dass Sie gehackt wurden

10 Wege, wie Sie sich vor Ransomware schützen

Ein starkes Passwort ist nicht genug

So führen Sie IT-Forensik in der Praxis ein

Wie sichere Videokonferenz geht

Wie Sie Microsoft Teams sicher nutzen

Absichern gegen Innentäter

So werden Sie (fast) unsichtbar im NetzRemote-Teams richtig managen

Tipps & Tools

Kali Linux: Pentester Software statt Betriebssystem

Hashcat: Der Passwort-Cracker für Ihr Unternehmen

John the Ripper: Passwörter knacken in oldschool

Open Source Intelligence in der IT-Sicherheit

Die besten Passwort-Manager für den PC

