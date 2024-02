Securepoint holte sich die Bestbewertungen in der von ChannelPartner und CONTEXT durchgeführten Channel Excellence Studie 2024 nicht nur der Security-Kategorie, sondern schnitt auch gemessen an den Bewertungen aller weiteren 14 Hersteller-Kategorien mit den besten Net-Promoter-Score-Werten ab."Technik und Geschwindigkeit sind wichtig, aber eben nicht alles!", kommentierte René Hofmann, Geschäftsführer von Securepoint, die erneute Auszeichnung als channelfreundlichster Security-Anbieter.

Was für ihn mindestens ebenso relevant ist, erläuterte der Manager bei der Channel Excellence Award Gala 2024 in München im Video-Interview.