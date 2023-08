Durch den Einstieg in den indirekten Vertrieb der Bielefelder SEH Computertechnik GmbH über Distributionspartner profitieren nun auch die Kunden in den DACH-Märkten. Verträge wurden mit Broadliner Also, Spezialdistributor ComLine und mit Systeam geschlossen. Damit ist der Weg frei für den Verkauf an ein breiteres Publikum. Der neue Vertriebsweg gilt laut SEH für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Spezielle Produkte

Die Vereinbarung gilt laut SEH für den Device-Server INU-100 sowie die Zusatzprodukte USB-Hub und Seriell-zu-USB-Konverter. Der INU-100 Industrie-USB-Deviceserver kann überall dort, wo bereits Schaltschränke vorhanden sind, problemlos per Hutschiene integriert werden. Anwender können damit direkt von ihrem Arbeitsplatz über das Netzwerk auf USB- oder serielle Peripheriegeräte zugreifen. Beispielsweise können Anwender von industriellen Inspektions- und Prüfsystemen mit USB-Kameras den Deviceserver nutzen, um auf diese zeit- und ortsunabhängig von jedem Arbeitsplatz zugreifen zu können.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig und komplett branchenunabhängig. Sie reichen zum Beispiel von der Anwendung in Windkraftwerken, im Bühnenbau, in Gastronomie und Einzelhandel, in der Logistik, in der industriellen Fertigung und Produktion bis hin zum Einsatz im medizinischen Betrieb, etwa in Laboren oder Krankenhäusern.

Mehr Details über die SEH-Industrieprodukte gibt es bei den genannten Distributoren oder bei SEH unter diesem Link.