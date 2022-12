Per Pressemitteilung hat Apple bekanntgegeben, seinen Selbstreparatur-Service auf acht europäische Länder, darunter auch Deutschland auszuweiten. Mit dabei sind außerdem Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Schweden.

Auf der dezidierten Webseite Selfservicerepair.eu kann man Deutsch als Sprache auswählen und Preise in Euro sowie die Oberfläche in deutscher Sprache erhalten. Erhältlich sind Ersatzteile und Reparaturanleitungen für die vier Modelle des iPhone 12 und das iPhone 13 sowie das iPhone SE der dritten Generation. Neben Smartphones kann man mit Apples Werkzeugen auch selbstständig Macbooks mit Apple Silicon reparieren. In der Liste der möglichen Reparaturen befinden sich das Macbook Air M1, Macbook Pro 13 Zoll M1 und die beiden Macbooks Pro 14 und 16 Zoll.

Eine Ausleihe von Apples Reparatur-Kit fürs iPhone 13 Mini kostet für sieben Tage beispielsweise 59,95 Euro. Man kann sich ebenfalls Originalteile von Apple für eine Ersatzreparatur bestellen. So kostet ein Batterie-Bundle fürs iPhone 13 Mini 77,02 Euro. Darin enthalten ist eine neue Batterie, ein Schraubendrehersatz, Displayklebeband und Sicherheitsschrauben. Möchte man den ausgetauschten alten Akku Apple zurückgeben, erhält der Reparateur noch eine Gutschrift in Höhe von 26,25 Euro. So reduziert sich der Preis auf 50,77 Euro.

Reparatur im Apple Store ist billiger

Allerdings ist der selbstständige Batterietausch mit dem Reparatur-Kit wesentlich teurer als Apples Dienstleistung im Apple Store: Apple verlangt für einen Batterietausch der neueren Modelle ohne Apple Care+ 74,99 Euro. Das Reparatur-Kit zusammen mit den Ersatzteilen kostet bei der Selbstreparatur 110,72 Euro. Bei einer Reparatur im Apple Store spart man also knapp 35 Euro.

Wesentlich interessanter, auch für das breite Publikum, sind Apples Reparaturbücher, die sich auf dem Support-Portal von Apple befinden. Zum ersten Mal veröffentlicht Apple genaue Angaben zu den Bestandteilen eines iPhones. Bislang konnte man diese Informationen als interessierter Nutzer höchstens bei iFixit erhalten. Etwas kurios, aber nachvollziehbar: Für das Festschrauben des SIM-Fachs verwendet der Hersteller sechs unterschiedliche Schrauben in Farbe des Smartphones: Mitternacht, Polarstern, Rosa, Rot, Blau und Grün. (Macwelt)