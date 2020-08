Ein vorbildliches Hygienekonzept gilt gerade auch für den Nachwuchs, betont die Siewert & Kau Computertechnik GmbH, die in diesem Jahr fünf neuen Auszubildenden und einer Dualstudentin den Weg in die berufliche Zukunft eröffnet. Im letzten Ausbildungsjahr haben neun Auszubildende ihre Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Zum 1. August 2020 starteten zwei Azubis als Kaufleute für Groß- und Außenhandel, sowie einer als Kaufmann für Büromanagement. Dazu wird eine Fachkraft für Lagerlogistik sowie eine für Spedition und Logistik ausgebildet. Außerdem soll sich eine Dualstudentin für General Management das dafür nötige Praxiswissen in der Bergheimer Zentrale aneignen.

Aktuell durchlaufen somit insgesamt 29 Nachwuchs-Fachkräfte bei Siewert & Kau ihre Ausbildungen. Da eine virtuelle Ausbildung im Homeoffice nicht funktioniert, ist gerade auch für den Nachwuchs das Hygienekonzept von Siewert & Kau wichtig. Es beinhaltet unter anderem, dass die Mitarbeiter möglichst die Abteilungsgrenzen einhalten und darüber hinaus eine Maske tragen. Das galt natürlich auch für das Azubibild im Jahr 2020.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und Ausbildungsplätze anbieten zu können“, sagt Björn Siewert, Geschäftsführer bei Siewert & Kau.

