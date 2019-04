Das Huawei P20 Pro (Test) hatte auch ein Jahr nach Release noch die beste Smartphone-Kamera auf dem Markt! Zusammen mit dem Huawei Mate 20 Pro (Test) und dem Samsung Galaxy S10+ (Test) führte es die Rangliste des DxOMark mit 109 Punkten an! Jetzt steht das Huawei P30 Pro mit 112 Punkten an der Spitze dank der von Grund auf neu entwickelten Leica-Kamera.

TEST-FAZIT: Huawei P30 Pro

Das Huawei P30 Pro ist sehr stark ausgestattet - im Fokus steht die Quad-Kamera von Leica. Es ist beeindruckend, wie viel Licht die Kamera selbst in einem völlig dunklen Raum einfängt, um noch gute Fotos unter dieser besonderen Bedingung zu machen. In Summe hat Huawei hier das beste Kamerapaket, da die Fotoqualität in den meisten Situationen sehr stark ist und die Kamera durch ihre verschiedenen Objektive vielseitig einsetzbar ist. Auch optisch begeistert das Handy mit seinem eleganten Design und den coolen Farben. Um die Akkulaufzeit müssen Sie sich - wie von Huawei gewohnt - aufgrund der langen Laufzeit keine Gedanken machen. Schade ist nur, dass es keine Klinkenbuchse wie im P30 gibt - oder zumindest einen Adapter von USB-C auf Klinke. Und dassdas P30 Pro kein Klangwunder ist. Über die "niedrige" Auflösung von FullHD+ kann man hinweg sehen. Ansonsten ist die restliche Ausstattung auf absolutem Highend-Niveau.

Das Huawei P30 ist kleiner und etwas abgespeckter. So fehlt zum Beispiel die ToF-Kamera, der Super-Spectrum-Sensor des Pro-Modells, der viel Licht einfängt, ist aber mit an Bord! Und auch die Performance ist dank gleicher CPU identisch. Für 250 Euro weniger ist das P30 also eine starke Alternative zum Pro-Modell.

Pro

+ Sehr starke Kamera

+ Modernes Design mit kleiner Notch

+ Sehr gute Akkulaufzeit

+ Speicher erweiterbar

Contra

- Klangqualität nur mittelmäßig

- Keine Klinkenbuchse

Preis und Verfügbarkeit

Aktuell läuft die Vorbestellphase, ehe die P30-Modelle am 5. April Marktstart feiern. Das P30 Pro mit 128 GB kostet 999 Euro UVP, mit 256 GB werden1099 Euro UVP fällig. Das P30 ist mit 749 Euro UVP etwas günstiger.

Wer ein P30 oder P30 Pro bis zum 4. April vorbestellt, der bekommt einen Sonos Smart One Speaker im Wert von rund 230 Euro gratis dazu.



TESTERGEBNISSE (NOTEN) Huawei P30 Pro Testnote sehr gut (1,24) Preis-Leistung noch preiswert Ausstattung und Software (24 %) 1,13 Handhabung und Bildschirm (24 %) 1,29 Internet und Geschwindigkeit (20 %) 1,22 Mobilität (19 %) 1,17 Multimedia (10 %) 1,30 Service (3 %) 2,21





Quad-Kamera im P30 Pro bringt Licht ins Dunkle

Hauptkamera: Das Huawei P30 Pro arbeitet mit Leicas erster Quad-Kamera im Smartphone. Die Hauptkamera hat einen Sensor mit 40 Megapixeln, dem Huawei den Zusatz "Super Spectrum" verpasst. Super Spectrum, weil Huawei bei der klassischen Rot-Grün-Blau-Matrix die Farbe Grün durch Gelb ersetzt. Und diese Farbe hat ein größeres Spektrum und eine höhere Durchlässigkeit, wodurch mehr Licht auf den Sensor fällt.



Hinter dem Farbtausch steckt viel Entwicklung, da hierfür die gesamte Kamerafarb-Stack geändert werden musste. Dass es die Mühe Wert war, zeigt allein die Lichtsensitivität: 409.600 ISO gegenüber 102.400 ISO des P20 Pro. In der Praxis fängt die Kamera dadurch selbst in einem völlig dunklen Raum noch so viel Licht ein, dass Sie auf einem Foto noch richtig viele Details erkennen könne ohne allzu großes Rauschen. Das ist schon sehr beeindruckend - die Konkurrenz sieht hier ziemlich alt! Deshalb profitieren vor allem Nachtaufnahmen und Fotos bei schwächerem Licht von der Neuentwicklung. Tageslichtaufnahmen sind super scharf und detailreich. Allerdings fällt uns auf, dass bei manchen Motiven die Farben nicht immer naturgetreu sind.



Telekamera: Neu ist auch Periscope-Zoom-Linse mit 8 Megapixeln, 3,4er-Blende und 5-fach optischem Zoom. Um Motive so nah heranzuholen, braucht die Kamera Platz im Handy für die lange Brennweite von 125 Millimetern. Deshalb sitzt der Sensor nicht direkt hinter dem Objektiv - wie es üblich ist bei Smartphones - sondern seitlich. Das Licht wird deshalb über ein Prisma um 90 Grad umgeleitet. Sollte der optische Zoom nicht ausreichen, gibt es noch den Hybrid-Zoom, der optisch und digital kombiniert, um Motive 10-fach zu vergrößern - und das ohne großen Qualitätsverlust.



Ultra-Weitwinkel: Wenn Sie möglichst viel Motiv auf ein Bild bekommen wollen, dann bietet das P30 Pro auch noch eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit einer f/2.2-Blende. Weil im Weitwinkel die Bilder oft gebogen sind, entzerrt die integrierte künstliche Intelligenz die Fotos für ein besserer Ergebnis.

KI: Aber nicht nur hier arbeitet die künstliche Intelligenz. Die KI kommt auch wieder bei der Stabilisierung für Fotos aus der Hand mit Langzeitbelichtung (Nachtmodus) zum Einsatz. Außerdem erkennt die KI, welche Bereiche eines Fotos hell sein sollen und welche nicht - Stichwort Gegenlicht.

ToF: Neben diesen drei Kameras hat das P30 Pro auch noch eine ToF - Time of Flight - Kamera an Bord. Durch die erkennt das Smartphone viel besser Abstände und Objekte; die Kamera bekommt ein präzises Verständnis davon, was sich an welcher Stelle im Raum befindet. Und genau das hilft bei Portrait-Aufnahmen, weil die Kamera jetzt natürlicher Vorder- und Hintergrund trennen kann.



Fotoqualität aller Cams: Die Kamera bietet viele Möglichkeit beziehungsweise ist durch ihre verschiedenen Objektive und Funktionen sehr vielseitig einsetzbar. Im Test begeistert uns die Fotoqualität - vor allem die Low Light-Aufnahmen profitieren ordentlich von der Neuentwicklung. Außerdem sind Fotos allgemein sehr scharf und detailreich. Teilweise können Farben aber von der Realität abweichen. Die Telekamera knipst Zoom-Bilder mit hoher Qualität bei Tageslicht. Bei schwachem Licht rauschen Bilder recht stark, da die Kamera wenig lichtstark ist. Und die Weitwinkelfotos sind weniger verzerrt als etwa bei Mate 20 Pro.

Wir werden zeitnah unseren nächsten Kameravergleich starten, in dem wir das P30 Pro gegen das Samsung Galaxy S10+ und iPhone XS Max (Test) antreten lassen.





Display und Design: Mix aus P20 Pro und Mate 20 Pro

Das P30 Pro-Design ist eine Mischung aus P20 Pro und Mate 20 Pro. Die Bauform inklusive Curved-OLED im 19,5:9-Format stammt vom Mate 20 Pro, die Anordnung der Kamera auf der Rückseite vom Vorgänger P20 Pro. Auch wenn die Kamera rund zwei Millimeter aus dem Gehäuse herausragt, ist das Design gelungen. Das Smartphone liegt außerdem sehr angenehm in der Hand - trotz seines knapp 6,5 Zoll großen Displays.. Die Auflösung ist mit FullHD+ noch ausreichend hoch - ein Galaxy S10+ hat zum Vergleich WQHD+ und damit eine höhere Pixeldichte. In der Praxis ist der Unterschied mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Das Display gehört zu den besten auf dem Markt: es ist leuchtstark, blickwinkelstabil und auch unter direkter Sonneneinstrahlung ist der Screen für einen OLED sehr gut.



Die Display-Ränder sind sehr schmal, oben gibt es jetzt nur noch eine Tropfen-Notch für die Frontkamera. Die ist auch für die Gesichtserkennung zuständig. Weil dem P30 Pro aber zusätzliche Sensoren wie im Mate 20 Pro für die Tiefeninfos fehlen, ist sie nicht so sicher. Alternativ können Sie das P30 Pro über den Fingerabdruck entsperren - der optische Sensor sitzt direkt im Display und funktioniert zuverlässig und schnell.



Farben: Das Huawei P30 Pro kommt in insgesamt vier Farben nach Deutschland, die einen schicken Farbverlauf haben: Breahting Crystal schimmert hellblau, blau, rosa. Amer Sunrise ist orange/rot. Aurora hat einen Verlauf von Blau zu Grün. Und Black ist einfach schwarz.





Leistung: CPU von 2018

Unter der Haube arbeitet der eigene Octa-Core-Prozessor Kirin 980 mit Dual-NPU für maschinelles Lernen. Der gleiche Chip sitzt auch im Mate 20 Pro, in dem er schon einen guten Job macht. Der Anutut Benchmark zeigt, dass er im P30 Pro aber etwas stärker ist mit 281.000 Punkten gegenüber 273.000 Punkten. Um mit einem Galaxy S10+ bei der Performance gleichzuziehen, fehlen jedoch 54.000 Punkte. In der Praxis nehmen sich die aktuellen Top-Handys aber nicht viel. Das P30 Pro ruckelt an keiner Stelle und hat auch mit mehreren geöffneten Apps und schnellem Wechsel zwischen Anwendungen keine Probleme.





Mobilität: Lange Akkulaufzeit / andere Handys aufladen

Der Akku ist mit 4200 mAh ordentlich groß. Der große Akku sorgt zusammen mit dem effizient arbeitenden Kirin 980 für eine lange Laufzeit. Im Test Dauer-Surfen, bei dem der Browser alle paar Sekunden eine neue Webseite bei 75-prozentier Display-Helligkeit aufruft, hält der Akku 14:29 Stunden durch. Bei normaler Nutzung muss das Handy erst am nächsten Mittag wieder an die Steckdose. Zum Vergleich: der Akku des Galaxy S10+ läuft mit 12:40 Stunden etwas kürzer.



Mit 40 Watt ist das Huawei P30 ausgesprochen schnell geladen. Und beim kabellosen Laden stehen Ihnen 15 Watt zur Verfügung. Das P30 Pro unterstützt auch Reverse Charging. Mit dieser Funktion kann das Handy andere Geräte kabellos aufladen.





Software und Ausstattung

Sound im Display: Wer neben einer hohen Kamera- und Display-Qualität auch einen starken Sound erwartet, der wird enttäuscht. Mit dem schwachen Mono-Lautsprecher ist das P30 Pro nicht erste Wahl in Sachen Klang. Ein klassischer Telefonie-Lautsprecher fehlt, der befindet sich jetzt direkt im Displayglas, das über Schwingungen Töne erzeugt. In der Praxis ist der Gesprächspartner relativ leise. Den besten Ton erhalten Sie, wenn Sie das Display direkt an Ohr legen.

Das P30 Pro gibt es in drei Speichergrößen mit 128 und 256 GB. Es gibt auch eine 512-GB-Version, die allerdings nicht nach Deutschland kommt. Wer mehr braucht, steckt die kleine Nano-Speicherkarte von Huawei ins Handy.

Ansonsten bietet das Huawei P30 Pro alles, was das Technik-Herz begehrt: USB-C, WLAN-ac, LTE Cat21, Bluetooth 5.0, NFC, Dolby Atmos. Dann ist das Smartphone auch noch nach IP68 wasserdicht. Die Frontkamera hat ganze 32 Megapixel. Und Android 9 ist ab Werk auch schon installiert. Nur eine Klinkenbuchse fehlt. Auch ist kein Adapter von USB-C auf Klinke im Lieferumfang enthalten.



Huawei P30: abgespeckt, aber trotzdem stark

Neben dem P30 Pro hat Huawei auch das P30 vorgestellt, das etwas abgespeckter, aber immer noch stark ausgestattet ist. Das P30 muss auf die ToF-Kamera verzichten. Hat aber mit der 40 Megapixel Super Spectrum Linse, der 16 Megapixel Ultra-Weitwinkel und 8 Megapixel Telelinse mit 3-fach optischem Zoom eine anständige Triple-Kamera an Bord. Die Kamera ist also auch sehr vielseitig einsetzbar und qualitativ genauso hochwertig.

Das Design entspricht dem eines P20 Pro, so sind die Display-Seiten nicht gebogen, sondern flach. Mit 6,1 Zoll ist der OLED-Bildschirm etwas kleiner als der des Pro-Modells, löst aber mit FullHD+ genauso hoch auf. Dadurch ist hier die Pixeldichte sogar höher!

Im P30 arbeitet ebenfalls der Kirin 980, durch das Handy demnach mit gleicher Leistung wie das P30 Pro befeuert. Zusätzlich gibt es 6 GB RAM. Der Akku ist mit 3650 mAh etwas kleiner, sollte aber trotzdem eine lange Akkulaufzeit bieten. Das P30 ist lediglich IP53-zertifiziert und damit gegen Sprühwasser geschützt. Zur weiteren Ausstattung gehören USB-C, WLAN-ac, LTE Cat16, Bluetooth 5.0, NFC und Dolby Atmos. Außerdem gibt es eine Klinkenbuchse für Ihr Headset.