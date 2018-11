Der Fachkräftemangel ist ein vielbeschworenes Unheil in deutschen Unternehmen, dessen Ausprägung im Wesentlichen davon abhängt, wie attraktiv die Arbeitsbedingungen und wie modern die Arbeitsplätze im jeweiligen Unternehmen sind. Speziell Mobilität und aktuelle Technologien stehen aus Sicht der Mitarbeiter im Fokus, wenn es um ihr Arbeitsgerät geht. Acers Swift-Produktfamilie bedient diesbezüglich sämtliche Ansprüche für den Unternehmenseinsatz - egal ob es nun ein eher klassisch "veranlagter" Power-Allrounder, das leichteste oder das dünnste Notebook der Welt sein soll.

Swift 3: Instant Classic

Acers Swift 3 kommt - wie alle Mitglieder der Swift-Serie - in einem formschönen Aluminium-Body daher und hat sämtliche Features an Bord, auf die Business-Nutzer Wert legen. Dazu gehört unter anderem die aktuelle Generation der Intel® Core™ Prozessoren: Je nach Bedarf lässt sich das Swift 3 mit einer i3-, i5- oder i7-CPU bestücken. Computer mit Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation sorgen für mehr Produktivität, schnellere Reaktion und höhere Sicherheit.

Weitere technische Spezifikationen des Swift 3:

• Windows 10 Home oder Pro (64-bit)

• bis zu 8 Gigabyte DDR4-RAM

• PCIe NVMe SSDs mit bis zu 512 Gigabyte

• Intel UHD Graphics 620

• 13,3 Zoll Full HD IPS Panel (1.920 x 1080 Pixel, matt)

• 720p Webcam (1.280 x 720 Pixel)

• USB 2.0, 3.0 und 3.1 (Type-C)

• WLAN 802.11 ac (inkl. MIMO)

• 4G-LTE-Unterstützung

• Skype-for-Business-Zertifizierung

• Sprachsteuerung über Cortana oder Alexa

In Sachen Performance werden also alle Workload-Ansprüche voll und ganz erfüllt. Damit nicht genug: Eine Tastaturbeleuchtung gewährleistet auch in dunklen Umgebungen, dass die Finger die richtigen Tasten finden und dank einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden sind auch längerfristige, mobile Multitasking-Sessions jederzeit möglich. Natürlich lässt sich der edle Alu-Allrounder auch mit diversem Zubehör ausrüsten - wie beispielsweise einer Docking-Station. Für den Einsatz im Unternehmen ebenso praktisch wie bedeutsam: Dank eines integrierten Fingerabdruck-Scanners und der Windows-Hello-Technologie werden unhandliche Passwörter mit dem Swift 3 obsolet.

Swift 5 Pro: Notebooks machen Leute

Beim Blick auf das Swift 5 Pro könnte man meinen, der traditionsreiche Hardware-Spezialist hätte versucht, den Prototypen des ideal-gestylten, mobilen Business Notebooks zu erschaffen, das nicht nur Multitasking-Marathons problemlos absolviert, sondern auch repräsentative Pflichten mit Bravour erfüllt. Schließlich spielt auch das heutzutage beim Arbeitsgerät eine nicht unerhebliche Rolle. Bei potenziellen neuen Kunden oder Partnern dürfte ein edles, modernes und superdünnes Notebook wie Acers Swift 5 Pro deutlich besser ankommen, als ein Laptop mit klobiger 90er-Jahre-Anmutung.

Das Swift 5 Pro setzt auf schnörkellose Eleganz und trifft damit ins Mark des anhaltenden Minimalismus-Trends. Kupferfarbene Elemente setzen edle Kontraste zur eleganten, dunkelblauen Außenhaut. Das nicht einmal 1,5 Zentimeter dünne Notebook von Acer ist dank einer Magnesium-Lithium-Legierung allerdings auch ein ernstzunehmender Anwärter auf den Federgewichtstitel in der Disziplin mobiles Arbeiten: Lediglich 970 Gramm bringt das Notebook auf die Waage.

Doch auch unter seiner aparten Haut hat das Swift 5 Pro einiges zu bieten: einen Intel® Core™ i7- (8550U) oder i5-Prozessor (8250U) der achten Generation beispielsweise.

Außerdem bietet das Acer Swift 5 Pro:

Windows 10 Pro (64-Bit)

Intel UHD 620 Graphics

bis zu 16 GB LPDDR3 RAM

bis zu 512 GB PCIe NVMe SSD

720p HD-Webcam (1.280 x 720 Pixel)

USB Type-C

WLAN 802.11 ac (inklusive MIMO)

Bluetooth 4.0

Sprachsteuerung über Cortana

Skype-for-Business-Zertifizierung

Darüber hinaus punktet Acers edles Business Notebook auch mit einem 14-Zoll-IPS-Touchdisplay, welches in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) auflöst und in Verbindung mit Windows 10 zahlreiche nützliche Funktionalitäten bietet, die der Produktivität und Workflow-Effizienz zu Gute kommen. Übrigens gilt das auch für dunkle Umgebungen, denn die Tastatur des Swift 5 Pro verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung. Natürlich unterstützt das Swift 5 Pro auch Windows Hello und damit den sicheren Login per Fingerabdrucksensor. Dieses Plus an Sicherheit und Komfort ist ein nicht minder gutes Argument für den künftigen Unternehmenseinsatz des Business-Leichtgewichts von Acer.

Swift 7: Premium kann so schlank sein

Unternehmensanwender die statt des leichtesten Notebooks lieber das flachste der Welt ihr Eigen nennen wollen, werden mit Acers Swift 7 mehr als nur glücklich. Mit einer Bauhöhe von weniger als neun Millimetern, einem Gewicht von circa 1.200 Gramm und einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden ist das Acer Ultrabook ein nicht minder ideales Herzstück für den mobilen Arbeitsplatzes der Zukunft.

Das flüsterleise Ultrabook von Acer überzeugt dabei nicht nur mit seinem edlen Design und seinen spektakulären Abmessungen: Der Size-Zero-Aluminium-Body beherbergt auch jede Menge technische Raffinesse. Dazu gehört beispielsweise 4G-LTE-Konnektivität - was essenziell für mobile Workloads ist, wenn kein oder ein zu schwaches WLAN-Signal vorhanden ist. Essenziell für die Arbeit von unterwegs ist natürlich auch die Akkulaufzeit. Diese fällt mit bis zu zehn Stunden entsprechend großzügig aus und stellt sicher, dass kein Task unter den Tisch fallen muss.

Darüber hinaus bietet Acers Swift 7:

Intel® Core™ i7-Prozessor der siebten Generation

8 Gigabyte LPDDR3-RAM

14-Zoll-IPS-Full-HD-Touchdisplay (1.920 x 1080 Pixel)

Intel® HD Graphics 615

256 Gigabyte PCIe NVMe SSD

USB Type-C

Bluetooth 4.2

720p HD Webcam

Dolby® Audio Premium®

WLAN 802.11 ac (inklusive MIMO)

Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung

In Sachen Security überlässt Acer auch beim Swift 7 Nichts dem Zufall: Neben einem integrierten Trusted Platform Module unterstützt der flachste Laptop der Welt dank eines integrierten Fingerprint Scanners auch den sicheren Login per Windows Hello. Bei allen Geräten der Acer-Swift-Reihe sind zwei Jahre Ein- und Rücksendeservice inklusive.

Machen Sie den Arbeitsplatz der Zukunft zur Realität in Ihrem Unternehmen und überlassen Sie dabei nichts dem Zufall- mit Business Notebooks von Acer!

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oderanderen Ländern.