Mit "This is Next Gen" stellte Sophos seinen Vertriebspartnern in Portugal nicht nur die neue Technologie, sondern auch die Eckpunkte der eigenen 100-Prozent-Channel-Strategie vor.

Sophos-Manager Kris Hagerman (CEO), Mike Valentine (Senior Vice Presiden Worldwide Sales) und Dan Schiappa (General Manager Enduser and Network Security Groups) waren im Lissaboner Kongress Center höchstpersönlich vertreten und sie standen auch im Anschluss an ihre Keynotes für persönliche Networking-Gespräche zur Verfügung.

Themen der zahlreichen Breakout-Sessions waren "Synchronized Security", die Managementplattform "Central", "Next Gen Endpoint"-Lösungen oder die Entwicklung im Bereich "Next Gen"-Firewall im Allgemeinen.

Lesetipp: Interview mit Sophos-CEO Kris Hagerman: "Mittelstand im Fokus"

Aber auch über generische Aspekte von IT-Security wie IoT oder Ransomware ließen sich die Sophos-Partner unterrichten. Erstmals wurden die wichtigsten Vorträge im Anschluss an das Event im Rahmen einer "Virtual Partner Confererence" allen Sophos-Partnern im Web zur Verfügung gestellt.

Bechtle von Sophos ausgezeichnet

Weiteres Highlight des Sophos-Channel-Events war die Auszeichnung der besten Partner im Rahmen eines Gala-Abends durch Karl-Heinz Warum. Bechtle wurde "Top Performer of the Year" und MarcanT "New Partner of the Year" von Sophos. Weitere Awards gingen an die medialine AG (Top Regional Excellence Partner of the Year) und Fundamental Consulting (Regional Discover Partner of the Year).

"Unsere Partnerkonferenzen machen immer wieder deutlich, welchen Unterschied der direkte Kontakt macht", so Helmut Nohr, Channel Sales Director Deutschland.

"Für uns ist es extrem wichtig, unsere Partner persönlich über die Neuerungen bei Sophos zu informieren und ein unmittelbares Feedback zu bekommen. Dieses Networking macht es erst möglich, unsere Synchronized Security-Strategie perfekt auf das Channel-Business abzustimmen und das Fundament für einen langanhaltenden Geschäftserfolg zu legen. Die diesjährige Partnerkonferenz mit über 750 Teilnehmern hat wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, dass wir im Channel genau die richtigen Impulse setzen, und den Partnern mit unseren technischen Innovationen einen exklusiven Mehrwert bieten, der im immer härteren Konkurrenzkampf entscheidend ist."