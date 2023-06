Die Awards wurden in verschiedenen Kategorien und je Land (Deutschland + Österreich + Schweiz = DACH) vergeben. Die Verleihung der Preise fand im Rahmen der Sophos DACH Partner-Roadshow statt. An dieser Channel-Tour in neun Städte der DACH-Region nahmen insgesamt 1.240 Sophos-Partner teil.

Und das sind Sophos' erfolgreichste Partner in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)

Award-Typ Name des Partners Region Partner of the Year JT-Computer Soft- und Hardware HandelsgesmbH Österreich MSP Partner of the Year Kufgem GmbH Österreich MDR Services Partner of the Year Net-Solutions & EDV-Service GmbH Österreich New Partner of the Year Richter Bürosysteme Ges.m.b.H. Österreich Partner of the Year Meanquest SA Schweiz MSP Partner of the Year Upgreat AG Schweiz MDR Services Partner of the Year EcoLogic AG Schweiz New Partner of the Year MDigital AG Schweiz Partner of the Year SWS Computersysteme AG/ACP IT Solutions AG Deutschland New Partner of the Year Qfact GmbH Deutschland MSP Partner of the Year IT@business GmbH & Co. KG Deutschland MDR Services Partner of the Year Netgo group GmbH Deutschland Marketing Campaign of the Year Bechtle AG Deutschland Individual Contributor of the Year Artada GmbH Deutschland Distributor of the Year Tim AG DACH

In Deutschland hat die mittlerweile zur ACP-Grupp gehörende SWS Computersysteme AG aus Niederbayern den Award „Partner of the Year“ erhalten. Die badische IT@business GmbH & Co KG wurde Sophos' „MSP-Partner of the Year“. Die Deutschland-weit vertretene Netgo Group GmbH hat der Hersteller zum „MDR Services Partner of the Year“ gekürt. Die Auszeichnung „New Partner of the Year“ erhielt die Qfact GmbH aus Weilheim in Oberbayern, die Bechtle AG ist Sophos' bester Marketing-Partner und die Artada GmbH aus Wesfalen der "Individual Contributor of the Year". Zum Distributor des Jahres in der DACH-Region wurde die Tim AG erklärt.

Sven Janssen, Director Channel Sales DACH bei Sophos, freute sich, die Gewinner auf der diesjährigen Partner Roadshow persönlich auszeichnen zu können: "Unsere Partner leisten als regionale Anbieter vor Ort den Service, den wir als internationaler Hersteller in diesem Umfang allein nicht umsetzen könnten. Mit den begehrten, jährlich verliehenen Auszeichnungen würdigen wir die Preisträger für ihren strategischen Fokus, ihre Fachkompetenz und ihr Engagement bei der Bereitstellung unserer Produkte und Services bei ihren Kunden."



