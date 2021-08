Prianto wurde 2009 von William Geens und Oliver Roth gegründet. Der VAD (Value Added Distributor) hat sich auf den Vertrieb von Software spezialisiert und ist mittlerweile auch in Großbritannien, Benelux, Polen, Frankreich, Tschechien, Ungarn, in der Slowakei, auf dem Balkan und im Baltikum sowie in Kanada mit Niederlassungen vertreten.

In all diesen Ländern arbeitet Prianto mittlerweile mit rund 15.000 Resellern zusammen - darunter finden sich nach Angaben des VADs 350 Microsoft-Dynamics-Partner. Das hat für SugarCRM vielleicht sogar den Ausschlag gegeben, sich für Software-Distributor zu entscheiden. James Frampton, Senior Vice President und General Manager EMEA bei SugarCRM, betont: "Die Zusammenarbeit mit Prianto eröffnet uns völlig neue Möglichkeiten, unsere die Produkte in der DACH-Region anzubieten". Durch diese neue Kooperation erhofft sich der Softwarehersteller "neuen Schub" und "Steigerung des Wachstums" in Mitteleuropa.

Derzeit arbeitet SugarCRM mit 16 Vertriebspartnern der Stufen Authorized, Advanced und Elite in der DACH-Region zusammen. Vier dieser Reseller hat der Softwarehersteller bereits über Prianto gewonnen. Das Ziel lautet nun, in den nächsten Monaten bis zu 15 neue Händler dazuzubekommen, die Partnerschaft auf weitere Länder, in denen Prianto tätig ist, auszudehnen, um so schlussendlich gemeinsam Erfolge zu erzielen - war durchaus gelungen ist: Durch die Partnerschaft mit Prianto konnte SugarCRM in Deutschland den Umsatz um eine halbe Million Euro erhöhen.

Das erfreut natürlich auch den VAD, Uwe Thiel, Business Unit Manager SugarCRM bei Prianto, zeigt Zuversicht: "SugarCRM bietet extrem hochwertige Lösungen im CRM-Umfeld. Im Rahmen unseres Distributionsnetzwerkes werden wir diese innovativen Technologien stärker etablieren und neue Märkte erschließen".

