Der Distributor und Hersteller Tarox bietet die Geld-zurück-Prämien auf zehn seiner ParX-Server-Systeme, dazu kommen Cashback-Vorteile auf zugehörige Software-Lizenzen, die in der Kombination besonders lukrativ seien. Die Prämien auf die Server beginnen bei 200 Euro und steigern sich je nach Kaufwert bis zur Maximalprämie von 750 Euro.

Bei den User-Lizenzen bewegen sich die Prämien zwischen 10 und 50 Euro, bei den Betriebssystemen zwischen 50 und 1.000 Euro. Tarox lädt alle Fachhändler ein, ihre Kunden über die Vorteile der Cashback-Aktion zu informieren. Damit profitiere der Händler vom Verkauf, der Kunde von der Prämie.

Individuelle Server-Konfigurationen, gestaffelte Cashback-Prämien

„Der Run auf neue Server ist aktuell riesig“, sagt Alexander Linnemann, Leiter Consulting bei Tarox. „Von der kleinen Arzt- oder Anwaltspraxis mit fünf Angestellten bis hin zum Industrieunternehmen mit 500 Mitarbeitern – immer mehr Betriebe merken: Um in Zeiten der Digitalisierung von Arbeitsprozessen und Home-Office zukunftsfähig zu sein, müssen wir etwas tun. Der erste wichtige Schritt ist da meist die richtige IT- und Server-Ausstattung. Mit der aktuellen Cashback-Aktion möchten wir es noch ein gutes Stück einfacher machen, diesen Schritt zu gehen.“

„Jedes Arbeitsumfeld ist anders. Ein Wirtschaftsunternehmen braucht etwas anderes als ein Einzelhändler, der auf die aktuelle Situation reagieren und Click and Collect anbieten möchte“, so Linnemann weiter. „Deshalb hat es sich bewährt, zunächst einmal genau zuzuhören. Wenn sich ein Interessent per E-Mail oder telefonisch bei uns meldet, beraten wir im ersten Schritt und analysieren, was er braucht und was nicht. Mit unserer jahrelangen Erfahrung können wir in der Regel schnell sagen, ob es eine bewährte Konfiguration wird oder ob wir nach dem Built-to-Order-Prinzip komplett individuell anfertigen.“

„Dann leiten wir an einen Partner-Fachhändler in der Nähe des Kunden weiter, der in der Regel auf die jeweilige Branche spezialisiert ist“, verspricht der Tarox-Manager. „Nachdem der Kunde den Server dort gekauft hat, reicht er den Kaufbeleg bei uns ein und bekommt innerhalb von 30 Tagen seine Prämie ausgezahlt.“

Weitere Informationen und die detaillierten Konditionen zur Aktion finden Sie hier oder per E-Mail an vertrieb@tarox.de.