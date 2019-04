Mithilfe der Technologie IntelOptane sollen die Server und Workstations derTarox AGschneller werden sowie zu größerer Agilität und Wertschöpfung beim Anwender führen. Dank optimierter SSDs des Herstellers seien bis zu elfmal schnellere Zugriffszeiten als bei herkömmlichen SSDs möglich, behauptet Intel unter Verweis auf eigene Tests in seiner Produktdatenbank.

Neben dem hohen Datendurchsatz sorgen geringe Latenzzeiten auch unter Volllast für Reaktionsfähigkeit. Ausdauer und Haltbarkeit der neuen Speichertechnologie stehen zudem für zuverlässige und nachhaltige Funktionalität. Intels Optane-Technologieerzielt diese verbesserte Leistung durch eine dreidimensionale Anordnung des Speichers. Dadurch konnten die Lese- und Schreibzugriffe gegenüber den zuvor nebeneinander verbauten Speichern deutlich verkürzt werden.

Zielgruppe für die neuen Tarox-Server sind Betreiber von Rechenzentren, Datenbanken oder Onlineshops. Daneben profitieren besonders Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Wissenschaftsinstitute, Hochschulen oder Kreativbereiche wie Realfilm- und Gaming-Produktionen von der Leistungssteigerung.

Build-to-order

Der „ganzheitliche IT-Lösungsanbieter“ bietet neben der Fertigung nach Kundenwunsch im BTO-Verfahren auch die passende Beratung und Distribution, um kleine und mittelständische Unternehmen ihren Bedürfnissen entsprechend auszustatten.

„Die Werte sprechen für sich. Wer vergleichbare Systeme mit alter und neuer Speicher-Technologie gegenüberstellt, der weiß, welche Server und Storage künftig zu wählen sind", sagt Dietrich Wormsbecher, Senior Consultant Server & Storage im Geschäftsbereich Tarox Systeme.

„Mit der Tarox Eigenmarke können unsere Kunden so individuelle Systeme konfigurieren, dass sie nahezu Unikate kreieren", erklärt Martin Färber, der mit Sandro Cerminara für die Leitung der Tarox Eigenmarke verantwortlich zeichnet. "Diese Flexibilität zeichnen unsere Systeme aus." Das funktioniert offenbar gut: Im Januar konnte ChannelPartner auf Grundlage einer umfangreichen Befragung des Handels durch die GfK an Tarox denChannel Excellence Award in der Kategorie "Vollsortimenter" vergeben.

Die Tarox Workstations mit Intel Optane zielen vor allem auf Kreative wie Konstrukteure, Ingenieure, Freiberufler, Ärzte oder Architekten. Bei aufwändigen Anwendungen wie 3D-Gestaltung, Bildverarbeitung, Recording oder Datenanalyse gilt es keine Zeit zu verlieren. Hier sorgen geringe Latenzzeiten und schnelle Datenzugriffe für flüssiges Produzieren.

„Durch den Einsatz von Intel Optane heben wir unsere Tarox Workstations auf ein ganz neues Leistungsniveau“, erklärt Produkt-Manager Jörg Potthoff, der im Geschäftsbereich Tarox Systeme für Workstations & Industrie Systeme zuständig ist. „Wenn es um Geschwindigkeit und Zugriffszeiten geht, werden wir damit auch unseren leistungshungrigsten Kunden in all ihren anspruchsvollen Anwendungsbereichen und Nutzungen gerecht.“