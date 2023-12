US-Distributor TD Synnex hat Patrick Zammit mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum neuen Chief Operating Officer ernannt, der an CEO Rich Hume berichtet. Zammit soll die Geschäftsstrategie des Unternehmens koordinieren, um global ein profitables Wachstum und die Einführung neuer, wachstumsstarker Technologien zu beschleunigen. Durch die Änderung werden die Regional Presidents in Amerika, Asien-Pazifik-Japan (APJ) und Europa nun an Zammit berichten, ebenso wie Unternehmensteile, die für die weltweite Strategie und Informationstechnologie verantwortlich sind.

Global erfahrener Manager

Zammit ist seit der Übernahme von Avnet Technology Solutions durch Tech Data 2017 für das Unternehmen tätig. Bevor er zu Tech Data kam, war er in verschiedenen Führungspositionen bei Avnet tätig. Während seiner Zeit bei Avnet war er unter anderem Global President, Mitglied des Vorstands sowie President EMEA Marketing.

"Patrick ist ein hervorragender Business Leader", so Rich Hume, CEO der TD Synnex. "Er hat sein Team konsequent in die Lage versetzt, unser Go-to-Market-Geschäftsmodell zu modernisieren und zu transformieren, indem er die Möglichkeiten von Daten und Digitaltechnik nutze und in unserem Markt einen neuen Standard für personalisierte, gezielte Kundenansprache und operative Exzellenz gesetzt hat. Sein Modell der Servant Leadership hat es ermöglicht, neue Ideen zu entwickeln, um nicht nur das Business von TD Synnex und unseren Partnern zu steigern, sondern auch sicherzustellen, dass wir verantwortungsvolle Menschen sind, die sich dafür einsetzen, unseren Planeten zu einem besseren Ort für unsere Mitarbeiter und unsere Communities zu machen."

Michael Urban verlässt TD Synnex

Darüber hinaus verlässt Michael Urban, bisher President Americas bei TD Synnex, das Unternehmen. Er hat jedoch angeboten, Zammit während des Übergangs in die neue Organisationsstruktur in den ersten beiden Monaten 2024 zu unterstützen.

"Wir danken Michael Urban dafür, dass er in den vergangenen zwei Jahren eine Schlüsselrolle bei der Zusammenführung von TD Synnex gespielt hat", so Hume weiter. "Er und sein Team haben eine sehr erfolgreiche Fusion durchgeführt. Er hat unser Geschäftswachstum und unsere Strategie in Nord- und Südamerika vorangetrieben, hat ein deutlich schnelleres Marktwachstum realisiert und TD Synnex als führendes Unternehmen in dieser Region etabliert. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben."