Die deutsche Niederlassung von TD Synnex hat einen Partnervertrag mit Cherry über den Vertrieb ihres kompletten Produktportfolios geschlossen. Neben dem gesamten Peripheriebereich für PCs sind auch spezielle Lösungen für branchenspezifische Anwendungen, wie Gaming & E-Sports, Industrie und Healthcare sowie Security enthalten.

Nachhaltige Produktion angestrebt

Zahlreiche Produkte sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet - dem Zertifikat der Bundesregierung für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen. Cherry hat sich als Hersteller dazu verpflichtet, eine umweltverträgliche Beschaffung, eine umweltgerechte und energieeffiziente Produktion sowie ein fast vollständiges Recycling ihrer Produkte am Ende ihres Lebenszyklus durchzuführen.

"Und so ist einer der klaren USPs (Alleinstellungsmerkmale - Anm. d. Red.) von Cherry für mich, dass die Produkte 'Made in Germany' sind", so Oliver Rebein, Director der Business Unit Networking & Peripherals der TD Synnex Germany. "Unsere Vertriebspartner können sich auf eine hervorragende Qualität, ein starkes Design und eine große Nachhaltigkeit bei den Produkten von Cherry verlassen."

Bekannte Qualität und Alternative

"Mit Cherry bieten wir unseren Vertriebspartner gerade jetzt - wo ein anderer Anbieter sein Zubehörgeschäft eingestellt hat - eine echte Alternative. Eine Alternative, die auch unseren Ansprüchen in puncto Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit folgt", ergänzt Rebein. "Und eine Alternative für unsere Vertriebspartner, mit der sie ihre Marge am Point of Sales klar steigern können. Allein mit dem Cherry Stream Keyboard JK-8500, das zu den bestverkauften und bekanntesten Keyboards gehört, lassen sich heute maßgebliche Stückzahlen schreiben."

Vertriebspartner mit anstehenden Projektausschreibungen können sich auf schnelle Reaktionszeiten und eine flexible Zusammenarbeit mit TD Synnex und dem Cherry-Team verlassen, verspricht der Distributor. Mehr Informationen rund um die Lösungen von Cherry gibt es bei den Peripherie-Spezialisten der TD Synnex per E-Mail unter diesem Link.