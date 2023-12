TD Synnex empfiehlt Exabeam als weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das für Unternehmen Security Operations-Lösungen anbietet, die Bedrohungen frühzeitig erkennen und helfen sollen, Cyberangriffe abzuwehren. Das Portfolio New-Scale SIEM reicht von Log Management und SIEM in der Cloud über leistungsstarke Verhaltensanalysen (UEBA) bis hin zu automatisierter Bedrohungserkennung, Bedrohungsuntersuchung und -reaktion (TDIR). Exabeam bietet damit SOC-Teams eine ganzheitliche Sicht auf Vorfälle, um diese schneller zu erkennen und entsprechend reagieren zu können.

Security Operations plus Analyse Platform

Die Exabeam Security Operations Platform ergänzt ein Cloud-natives SIEM mit einer umfangreichen Analyseplattform, die unter anderem UEBA (User-Verhaltensanalyse) und automatisierte Response-Aktionen enthält. Sie verspricht den Arbeitsaufwand für SOC-Analysten auf das Wesentliche zu senken und Informationen auf einen Blick zur Verfügung zu stellen. Schnell zu ziehende Compliance-Reports, verbunden mit individuell für den Analysten konfigurierbaren Dashboards, entlasten die IT-Mannschaft und das SOC-Team.

Mit Exabeam Fusion wird es MSSPs erstmalig ermöglicht, mit einem vorhandenen Team von Analysten deutlich mehr Kunden bei gleichbleibender Qualität aufzunehmen. Individuelle Use Cases gepaart mit standardisierten Analytics erfüllen die Wünsche nach mehr Compliance ebenso wie die der CISOs nach höherwertiger Security im eigenen Netzwerk, so TD Synnex weiter.

Wichtige Ergänzung des Security-Angebots

"Nach wie vor ist Cybersecurity ein Thema, mit dem sich praktisch jedes Unternehmen auseinandersetzen muss", erklärt Michael Görner, Vice President Advanced Solutions DACH & Maverick Deutschland bei TD Synnex. "Denn nur so kann es den Erfolg der digitalen Transformation für die verschiedensten Arbeits- und Produktionsabläufe sicherstellen. Cybersecurity steht heute in jedem Unternehmen auf der Agenda des Managements und ist klar einer der wachstumsstärksten Bereiche in der IT-Landschaft."

"Exabeam als Anbieter der innovativen 'AI-Driven Security Operations' freut sich, die TD Synnex als neuen Distributor in der DACH-Region gewonnen zu haben", so Peter Haeufel, Channel Account Director bei Exabeam. "Die TD Synnex hat das ideale Profil von Expertise, Größe, internationaler Ausrichtung und Herzblut für IT-Security. Gepaart mit der vorhandenen Erfahrung im SIEM-Geschäft, freuen wir uns, unsere bisherigen Partner nun intensiver betreuen zu können, sowie auch neue, vielversprechende Partner für unsere Lösung zu begeistern."

"Für viele unserer Partner und deren Kunden wird ein wesentliches Argument die Wirtschaftlichkeit sein, da die Lösung von Exabeam sich durch eine deutlich kürzere Implementierungszeit von Wochen, gegenüber Monaten bei klassischen SIEM-Lösungen, auszeichnet", ergänzt Görner. "Dieser zeitsparende Aspekt sowie die native Cloud-Lösung sparen erhebliche Ressourcen- und Hardwarekosten."

Vertriebspartner, die sich für die Exabeam-Lösung interessieren, erhalten weiterführende Informationen bei den Security-Experten der TD Synnex und per E-Mail unter diesem Link.