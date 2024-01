Datech, bekannt als Spezialist für Design-Softwarelösungen beim Distributor TD Synnex, hat mit Trimble Inc. eine Distributionsvereinbarung für deren Software SketchUp unterzeichnet. Dadurch können den Vertriebspartnern Enablement-Ressourcen zur Verfügung gestellt und gezielte Unterstützung bei der Identifizierung von Marktpotenzialen und der Förderung von Verkäufen geboten werden. Zudem haben Fachhändler Zugang zu vertrieblichem Support für die Trimble SketchUp-Software.

Produkte und Dienste aus der Cloud

SketchUp beinhaltet Produkte und Cloudservices, die es CAD-Konstrukteuren ermöglicht, schnell präzise Entwürfe zu erstellen und zusammenzuarbeiten. Bekannt als vielseitige und benutzerfreundliche 3D-Modellierungssoftware wird sie von Spezialisten in verschiedenen Design-, Ingenieur- und Baudisziplinen genutzt. Das strategische Value-Add-Programm von Datech bietet Zugang zu Business-Dashboards, automatisierten Services und Plattformen, die Fachhändler dabei unterstützen, ihren Marktwert und ihr Angebot zu verbessern.

"Innerhalb von TD Synnex verfügen wir über ein umfassendes Knowhow im SMB-Markt, und diese Vertriebsvereinbarung bietet uns eine hervorragende Möglichkeit, Trimble SketchUp-Fachhändler bei der Erschließung und Ansprache kleinerer und mittlerer Unternehmen in der AEC-Community zu unterstützen", erklärt Jaap Smit, VP Datech Global bei TD Synnex. "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der Diversifizierungsstrategie von Datech. Indem wir die Verfügbarkeit von Trimble SketchUp auf ganz Europa ausweiten, ermöglichen wir unseren bestehenden AEC-Vertriebspartnern, ihren Kunden eine größere Auswahl und einen besseren Support zu bieten."

Präsenz in Europa verstärken

"Es eröffnet auch das Potenzial für mehr Wiederverkäufer und Endkunden, von dem zunehmenden Bekanntheitsgrad des gefragten Design-Ökosystems zu profitieren", ergänzt Smit. "Dieses eignet sich ideal für den Einsatz im erweiterten AEC-Sektor, um Ideen zu konzipieren, Designforschung im Frühstadium zu implementieren, mit anderen Interessengruppen zu kommunizieren und Kunden überzeugende Präsentationen zu bieten."

"Mit ihrer unübertroffenen Erfahrung in der AEC-Branche und unterstützt durch die beträchtlichen Ressourcen von TD Synnex ist die Datech bestens aufgestellt, um Trimble SketchUp beim weiteren Ausbau seiner Präsenz in Europa zu unterstützen", ist Chris Cronin, VP Architecture and Design (SketchUp) and Building Construction Field Solutions bei Trimble, überzeugt. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Datech-Team, um Vertriebspartner bei der Steigerung ihrer Trimble-SketchUp-Verkäufe zu unterstützen und die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen."

Weiterführende Informationen erhalten interessierte Fachhändler bei den Spezialisten der Datech per E-Mail unter diesem Link.