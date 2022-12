Maverick, eine Business Unit der TD Synnex, will seine Partner unterstützen, die Marktchancen für intelligente virtuelle Zusammenarbeit und hybride Arbeitsmodelle zu nutzen. Dazu bietet Maverick, neben dem Portfolio an kompatibler Hard- und Software für Produkte der Zoom Video Communications, Inc. aus dem kalifornischen San José, auch Hilfe bei der Entwicklung von Lösungen an. Wie die TD Synnex Germany GmbH & Co. OHG weiter mitteilt, können Partner über Maverick auch auf die erforderlichen Akkreditierungen für technische Ressourcen zugreifen.

Für Kundencenter und Konferenzen

Im Zoom-Portfolio finden sich die Unified Communications-Plattform Zoom One, welche Team-Chat, Telefon, Meetings, Whiteboard und andere Lösungen für die ganzheitliche Zusammenarbeit vereint. Zudem können Partner Zoom Rooms, Zoom Phone, Zoom Events, Zoom IQ, Zoom Contact Center, Zoom Webinars und Zoom Whiteboard in Lösungen integrieren, die sie auf den Markt bringen wollen.

Die kürzlich publizierte Omnichannel-Software Zoom Contact Center ist für Videokommunikation optimiert, um beispielsweise Anfragen von Endkunden visuell zu beantworten. Die Lösung arbeitet mit Mavericks Kollaborations- und Kommunikations-Portfolio weltweit führender Hersteller zusammen und kann dadurch moderne Konferenzräume mit einwandfreier Video- und Audioübertragung erstellen.

Reichweite in Europa vergrößern

"Angesichts der Tatsache, dass die weltweite Belegschaft hybride Arbeitsumgebungen nutzt und die Nachfrage nach Zoom in allen vertikalen Kundengruppen und Branchen steigt, ist es der perfekte Zeitpunkt, die Reichweite unseres Lösungsportfolios durch diese neue Vereinbarung mit Maverick auf den Channel auszuweiten", so Dion Smith, Head of Channels EMEA bei Zoom. "Der Umfang und die Reichweite von TD Synnex in ganz Europa, verbunden mit der operativen Stärke und der hohen Spezialisierung des Maverick-Teams, bieten uns eine hervorragende Ausgangsbasis, um die Akzeptanz der sich entwickelnden Palette von Zoom-Lösungen und -Tools zu beschleunigen."

"Zoom hat sich in den letzten Jahren klar zu einem Synonym für Innovation im Bereich Unified Communications entwickelt", erklärt Tanja Tschorn, BU Director Maverick bei TD Synnex. "Und so unterstützen wir unsere Partner dabei, das Versprechen echter hybrider Arbeitsflexibilität einzulösen, die Bereitstellung zu vereinfachen und die Markteinführung mit umfassenden Lösungen zu beschleunigen, um die Nachfrage nach hybriden, virtuellen Collaboration-Lösungen zu befriedigen."

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen zu Zoom-Lösungen bei ihrem Ansprechpartner im Vertrieb der Maverick per E-Mail unter diesem Link.