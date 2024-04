Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die Fußball-Europameisterschaft unter dem Motto "United by Football. Vereint im Herzen Europas." statt. An 10 verschiedenen Spielorten werden 24 Mannschaften in sechs Gruppen um den Titel streiten. Vertriebspartner der TD Synnex haben im Rahmen der Fußballfieber-Kampagne, die vom 1. April bis 14. Juli 2024 läuft, eine zweifache Gewinnchance. Die Kampagne wird unter anderem von Dell, Google, HP und Samsung unterstützt.

Umsatzziele und Quiz

In der Pre-Event-Phase bis Ende Mai erhalten Teilnehmer nach der Registrierung individuelle Umsatzvorgaben. Dabei können Partner jederzeit einsteigen, da die Umsätze auch rückwirkend gewertet werden. Die Gewinnausschüttung für die erfolgreichsten Vertriebspartner findet dafür bereits vor Beginn der Europameisterschaft im Juni 2024. Passende Gewinne für das kommende Event sind beispielsweise ein Samsung Pro TV, original Adidas EM-Spielbälle, Bierzeltgarnituren und Brotkörbe für die EM-Party.

Im Juni startet dann das Tippspiel, das gepaart mit wöchentlichen Quiz-Spielen die Sieger der Kampagne definieren wird. In dieser zweiten Phase konkurrieren die Teilnehmer in drei Highscores mit den anderen Teilnehmern um außergewöhnliche Preise, wie Premium-Kaffeemaschinen, Fitnessuhren, Trikots und weitere EM-Fanartikel sowie Outdoor-Equipment und Elektronikartikel. Zusätzlich werden an jedem Spieltag noch 11 Gewinner beim "Spiel des Tages" ausgelost, die das Endergebnis des Spiels richtig getippt haben.

Reichlich Chancen auf Gewinne

Ausgespielt wird je ein Vorrundenkönig über alle 36 Spiele der Gruppenphase, ein Hauptrundenkönig für die 15 Spiele der K.o.-Phase und der TD Synnex-Tippkönig aus der Gesamtwertung aller 51 Spiele. Insgesamt können für alle 51 Spiele Tipps bis zum jeweiligen Spielbeginn abgegeben werden. Durch das richtige Beantworten von Quizfragen sammeln die Teilnehmer zusätzliche Punkte für den Highscore und maximieren so ihre Gewinnchancen.

Interessierte Vertriebspartner erhalten ausführliche Informationen, Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Registrierung bei TD Synnex unter diesem Link.