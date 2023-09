Laut US-Distributor TD Synnex profitieren die Kunden bei StreamOne Ion insbesondere dadurch, dass die größten drei Hyperscaler mit an Bord sind. Wichtig bei der eigenen Cloud Management-Plattform seien neben dem integrierten Produktportfolio auch die Themen Historie, Angebotsfunktionen, automatisierte Bereitstellung und die Verwaltung des Abonnement-Lebenszyklus sowie Reporting.

Sicherheit first

Bei der Evaluierung einer neuen Cloud Management-Plattform sollte in jedem Fall die IT-Security an erster Stelle stehen, um Daten zu schützen, Betrug zu verhindern und den Ruf des Unternehmens zu wahren, so TD Synnex weiter. Besondere Funktionen wie Least Privileged Access Role Management, Granular Delegated Admin Privileges (GDAP), rollenbasierter Zugang und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) seien für TD Synnex Standards, mit denen sichergestellt werde, dass Zugänge, Daten und Anwendungen bestens geschützt sind.

Mit StreamOne Ion sind exklusiv alle Produkte der drei wichtigsten Hyperscaler AWS, Google Cloud und Microsoft verfügbar. Diese sind in das Portfolio des Distributors mit mehr als 100 Cloud Ecosystem-Herstellern integriert aus denen MSPs und ISVs ihre Kundenlösungen zusammenstellen können. Die Plattform bietet über das reine Herstellerangebot hinaus umfassende Kundeneinblicke und die perfekte Kontrolle über datengesteuerte Entscheidungen. Sie liefert transaktions-, abonnement- und verbrauchsbasierter IT-Servicemodelle und vereinfacht die Verwaltung mehrerer Cloud Anbieter auf einer einzigen Plattform.

"Es freut mich sehr, dass wir unseren Partnern als einziger Distributor dieses Angebot machen können", sagt Michael Görner, Vice President Advanced Solutions DACH & Maverick Deutschland bei TD Synnex. "Wenn man davon spricht, ein vollumfängliches Cloud Angebot zu haben, dann ist die Verfügbarkeit der drei wichtigsten Hyperscaler auf einer Plattform Grundbedingung für ein skalierbares, zukunftsfähiges Cloud Business und gleichzeitig die perfekte Basis für einen 360-Grad- Kundenblick. StreamOne Ion löst die Herausforderung für Partner bei der Verwaltung der wichtigsten Cloud Anbieter auf einer einzigen Plattform - und dies sowohl in der Herstellerbreite als auch der Tiefe des jeweiligen Herstellerangebots."

Zeit- und Kostenersparnis für ISV und MSP

Die Cloud Management-Plattform reduzieren durch N-tier Architektur ihren Zeitaufwand für die Rechnungstellung durch einen auf der Plattform nach Kunde, Cloud Anbieter und Partner Account aufgeschlüsselten Report. Weiterhin sind auf Wunsch konsolidierte, semi-konsolidierte oder auf den Endkunden heruntergebrochene Multi-Cloud Rechnungen mit Einblick in die Nutzung und die Ausgaben möglich.

Zudem lassen sich Kosten durch die Margen-Analyse nach Cloud Anbieter, benutzerdefinierten Preislisten oder die Identifizierung und Nutzung von Reserved Instance (RI)-Möglichkeiten und vielem mehr reduzieren. Ein virtuelles Schaufenster unterstützt ISVs und MSPs bei der Preisgestaltung, Angebotserstellung, dem Einkauf, der Bereitstellung und der Abrechnung. Darüber hinaus können auch deren Kunden den Kauf im Self Service-Modus vornehmen.

Alles im Blick

Bei der Plattform wurden der gesamte Vertriebszyklus eines Cloud-Produkts sowie die Feinheiten des Partner- und Kundenmanagements berücksichtigt. In der Kundenansicht "Customer 360-Grad" lässt sich alles, was mit dem Endkunden zu tun hat, in einem einzigen Fenster verwalten, einschließlich Profile, Kataloge, automatische Angebote, Bestellungen und Rechnungsdetails. Interaktive Dashboards und vollständige Daten der Analyseplattform helfen dem Partner neue Erkenntnisse für deren Unternehmen zu gewinnen und die Rentabilität zu verbessern. Zusätzliche Umsatzmodelle und Services lassen sich ebenso ergänzen wie neue Hersteller und Lösungen.

Damit sei die Entwicklung noch nicht zu Ende, heißt es weiter von der deutschen Niederlassung. Das Entwicklungsteam will in den kommenden Monaten die Expansion des Solution Aggregation- und Solution Orchestration-Angebots vorantreiben, zusätzliche SecOps und FinOps Applications ergänzen sowie Empfehlungs-Logiken und Predictive Analytics einbinden.

"So ein Migrationsprozess braucht Zeit, das wissen wir", ergänzt Görner. "Aber dafür haben wir unsere Spezialisten, die zusammen mit dem Vertriebspartner nach der Bewertung des bestehenden Portfolios in das Set Up des aktuellen Bestands in StreamOne Ion einsteigen. Sobald Partner-und Kundendaten in der Plattform aufgesetzt sind, werden Zugangsdaten freigeschaltet. Das Feedback ist bisher sehr positiv und klare Bestätigung dafür, wie gut das Team unsere Partner bei deren Wachstum unterstützt. Ich freue mich schon auf die Analysegespräche nach dem ersten Jahr."

Interessierten Vertriebspartnern stehen beim Ein- oder Umstieg auf die Cloud Plattform der TD Synnex ein ganzes Cloud Spezialisten Team sowie verschiedenste Transition Support Services, Trainings und Enablement-Schulungen zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf der Landingpage oder per E-Mail bei den Cloud-Experten des Distributors unter diesem Link erhältlich.