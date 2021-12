Zum Ende des Jahres verabschiedet die Tech Data GmbH & Co. OHG ihren langjährigen Manager Jörg Lauer. Seine Aufgaben, die Leitungsposition der Maverick AV Solutions und der Datech Solutions in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wurden zum 1. Dezember 2021 an Tanja Tschorn und Christian List übergeben.

"Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei Jörg Lauer für seine über 30 Jahre bei Tech Data - teils in der Vorgängergesellschaft Computer 2000 - bedanken", so Barbara Koch, Managing Director Tech Data Deutschland & VP der Tech Data Advanced Solutions DACH. "Seinem Engagement, seinem Weitblick und seiner Flexibilität ist es zu verdanken, dass das Datech-Business auf einem hohen Level stabil und sehr erfolgreich gemanagt wurde und wir Autodesk zu einem unserer Top-Hersteller zählen dürfen. Ich wünsche Jörg, der Ende dieses Jahres in seinen wohlverdienten Ruhestand geht, alles erdenklich Gute für die kommenden Zeiten!"

Tanja Tschorn leitet Maverick AV Solution DACH

Die erfahrene Digital Signage-Expertin ist seit 2015 im Maverick AV Solutions-Team und leitet nun als Business Unit Director Maverick AV Solution die Geschicke des Bereichs in der DACH-Region. Tschorn zeichne sich neben ihrer Branchenexpertise durch Team-Orientierung und unternehmerische Einstellung aus, heißt es weiter vom Distributor. Sie soll die Umsetzung der Strategien für Collaboration- und Digital Signage-Lösungen leiten und Innovationen für IT- und AV-Kunden entwickeln.

"Es gab noch nie einen spannenderen Zeitpunkt, um die Leitung von Maverick in dieser Region zu übernehmen", sagt Tanja Tschorn. "Ich freue mich sehr darauf. Die DACH-Region ist für Maverick eine sehr erfolgreiche Region, in der sowohl Smart-Meeting- als auch Smart-Signage-Lösungen in großem Umfang eingeführt werden. Es besteht die große Chance, neue Lösungen mit wiederkehrenden Umsätzen für unsere Branche zu entwickeln, beispielsweise Tech-as-a-Service, da die Videokonferenztechnologie ein zentraler Bestandteil der Geschäftsabläufe sowohl von Unternehmen als auch von KMUs wird."

Christian List kümmert sich um Datech Solutions DACH

Tschorns Vorgänger, Christian List, übernimmt die Leitung der Datech Solutions in DACH. Der erfahrene IT-Manager, seit 2016 Teil des Führungskreises der Tech Data, hat maßgeblich den Auf- und Ausbau der Maverick AV Solutions gestaltet. Zuvor war List knapp 16 Jahre bei HP in leitender Position im Raum EMEA tätig.

"Im deutschsprachigen Architektur- und Bauwesen sowie in Teilen der mittelständischen Industrie ist die Digitalisierung noch lange nicht abgeschlossen und es gibt daher noch viel Wachstumspotential für unsere Partner", sagt Christian List zu seinem Wechsel in die Datech Solutions. "Daher freue ich mich sehr, unsere Vertriebspartner mit dem eingespielten Team weiterhin tatkräftig beim Vertrieb der Autodesk-Lösungen zu unterstützen."

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Tanja Tschorn und Christian List zwei Führungskräfte für die Leitung der beiden Solutions-Bereiche gewinnen konnten", ergänzt Barbara Koch. "Ihnen wünsche ich viel Erfolg und Freude in ihrer neuen Aufgabe und Position."