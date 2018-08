Die Münchener Tech Data GmbH & Co. OHG lädt erneut Geschäftsführer und Entscheider von SMB-Vertriebspartnern zu der seit zwei Jahren bestehenden Eventserie ein. Am 20. September 2018 werden in Mülheim an der Ruhr vor allem Partner aus Nordrhein-Westfalen erwartet.

Geboten wird den Gästen ein vielfältiges Programm, das von kleinsten Komponenten bis hin zu komplexen Security-Lösungen und neuen Services reicht. Zudem werden innovative Entwicklungen, Technologien oder Lösungen von Herstellern und Tech Data präsentiert.

Erstmalig zeigt Tech Data das neue automatisierte Technologieprogramm Tech-as-a-Service, mit dem Vertriebspartner ihren Kunden Hardware, Software und Services auf Abonnementbasis zur Verfügung stellen können. Weiterhin stellt sich das Global Computing Components (GCC)-Team der Tech Data mit seinem kompletten Portfolio vor.

Gleich zwei Keynotes zur Begrüßung widmen sich den komplexen Themen Security und DSGVO. Während Oliver Fritz, Geschäftsführer der Sotec GmbH, in „DSGVO oder ein Leben als Krimineller“ fünf wichtige Aktivitäten aufzeigt, auf die sich Partner im Rahmen der EU-weit gültigen DSGVO konzentrieren sollten, referiert Jan Reinkensmeier, Solution Design Specialist und BDM bei Tech Data, über Cybersecurity in Unternehmen aller Größen.

Experten klären auf: Was bedeutet eigentlich Cyber Security?

Start ist am Donnerstag, den 20. September 2018 um 12:00 Uhr in der Event-Location „The Address“ in Mülheim an der Ruhr. Dabei sind die Hersteller Bintec Elmeg, Broadcom, Dell, Huawei, Intel, Microsoft, One Identity, Samsung, Seagate und TP-Link. Da die Zahl der Teilnehmerplätze begrenzt ist, empfiehlt der Veranstalter eine schnelle Anmeldung.

„Ich habe mich sehr über die positive Response auf der Universe Tour in München gefreut, und so kommen wir gerne mit unseren Spezialisten und Herstellern nach Mülheim an der Ruhr, um Partnern zu vermitteln, dass sie uns als Lösungsanbieter und Technical Advisor nutzen können“, erklärt Andreas Roth, Director GCC der Tech Data. „Sie werden erfahren, dass wir vom Speicher bis hin zu komplexen Data Center Solutions kundenspezifische vollständige Lösungen, Konfigurationen und auch Serviceangebote entwickeln – eine Tatsache, die noch nicht allen Kunden klar ist und über die ich gerne mit unseren Fachhändlern spreche.“

Weitere Informationen über das Event, Location und eine Anmeldemöglichkeit finden sich unter diesem Link. Die nächste Tech Data Universe Tour ist für Februar 2019 in Hamburg geplant.