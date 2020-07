Die Tech Data hat für ihre Abteilung Maverick AV Solutions den Hersteller Airtame ins Portfolio geholt. Der Anbieter einer schnurlosen Screen Sharing- und Collaboration-Plattform mit Hauptsitz in Kopenhagen und Niederlassungen in USA und Ungarn, bietet ab sofort seine Lösungen auch bei den Spezialisten für Meetings, Signage und Learning der Tech Data-Tochter an.

Der für Deutschland und Österreich geschlossene Distributionsvertrag umfasst die Kombination einer drahtlosen Screen Sharing-, Digital Signage- und Geräteverwaltungslösung für Schulen und Unternehmen. Airtame wirbt damit, so die Zusammenarbeit und Produktivität in Besprechungsräumen, Klassenzimmern und gemeinsam genutzten Räumen optimieren zu können.

Die drahtlose Plattform ermöglicht den Benutzern, Inhalte von jedem persönlichen Gerät auf jedem gemeinsam genutzten Bildschirm anzeigen zu können. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind digitale Beschilderungen in Einzelhandelsgeschäften, Empfangsbereiche, Konferenzräume oder sonstige Veranstaltungsorte.

Demo-Pool für Fachhändler

"Ich freue mich sehr, dass wir unseren Vertriebspartnern ab sofort Airtame-Lösungen anbieten können", erklärt Christian List, Business Unit Director der Maverick AV Solutions der Tech Data. „Wir führen schon seit einiger Zeit Gespräche mit dem Hersteller und waren immer wieder beeindruckt von der Qualität der Screen Sharing- und Digital Signage-Lösung.“

„Für Partner, die Airtame für sich oder bei ihren Kunden testen wollen, bieten wir einen entsprechenden Demopool an - und natürlich auch dedizierte Ansprechpartner im Business Development und Technical Sales sowie Webinare und Trainings“, ergänzt List.

Zu der Airtame-Lösung und zum Demo-Pool erhalten interessierte Vertriebspartner bei den Spezialisten der Maverick AV Solutions unter diesem E-Mail-Link weitere Informationen.