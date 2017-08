Neben Arrow setzt nun auch Tech Data Azlan stärker auf IoT-Lösungen (Internet of Things). So sind ab sofort in dem Tech Data-eigenen Cloud-Marktplatz "Cloud Solutions Store" die Löungen von Nexiona erhältlich.

Mit der "Miimetiq"-Plattform von Nexiona können Systemintegratoren relativ rasch eine IoT-Umgebung für Ihre Kunden einführen. Die Entwicklung von eigenen IoT-Applikationen soll laut Hersteller relativ einfach von der Hand gehen.

Miimetiq bietet hierfür eine sichere Anbindung von physischen Endgeräten an IP-Netzwerke. Ferner lassen sich damit alle Sensordaten einfach verwalten, so Tech Data. Dabei fungiert ein Verteiler von Nexiona als Übersetzer aus über 60 IoT- und M2M-Kommunikationsprotokollen in die IP-Sprache.

Die Nexiona-Plattform basiert auf einer serviceorientierten Architektur (SOA), die in die Cloud-Services von IBM ("Watson IoT) und Microsoft ("Azure IoT Hub") integriert ist. Bei Tech Data ist sie auch als integrierte Lösung mit der Dell Edge Gateway 5000-Serie zur schnellen IoT-Framework-Entwicklung erhältlich.

