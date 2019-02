Wie die Münchener Niederlassung der Tech Data Corporation mitteilt wurde der US-Distributionskonzern zum zehnten Mal in Folge als eine der "World's Most Admired Companies" ausgezeichnet. Das Unternehmen erzielte in der Kategorie Großhandel für Electronics & Office Equipment den zweiten Platz.

Die Liste der wird jährlich von der US-Zeitschrift Fortune, eine Publikation aus dem Time Warner Konzern, in Zusammenarbeit mit den Unternehmensberatern von Korn Ferry erstellt. Die Gewinner werden aufgrund einer Umfrage zur Reputation der 1.500 gelisteten Unternehmen aus aller Welt ermittelt.

An der Umfrage haben sich 3.750 Führungskräfte, Direktoren und Wertpapieranalysten beteiligt. Die vollständige Liste sowie mehr zur Umfrage und den Kriterien findet sich unter diesem Link. Auf der Fortune 500-Liste für die USA liegt Tech Data übrigens auf Platz 83, weltweit sind sie auf Rang 315.

"Es ist eine große Ehre, als eines der weltweit am meisten geschätzten Unternehmen anerkannt zu werden, und bereits seit einem Jahrzehnt Teil dieser angesehenen Gruppe zu sein", so Rich Hume, CEO von Tech Data, der diese Anerkennung als Beleg für die harte Arbeit und das Engagement seiner mehr als 14.000 Kollegen weltweit sieht.