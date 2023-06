Derzeit tourt die Wortmann AG durch Deutschland/Schweiz und präsentiert den interessierten Resellern die Vorzüge ihrer "Terra Cloud". Diese Veranstaltung findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt.

Wortmann hat bereits in München und in Hamburg Halt gemacht. Am Donnerstag, den 8. Juni machen finden "Terra Cloud Days" in Leipzig statt, denn in Sachsen ist Fronleichnam kein gesetzlicher Feiertag. Die Veranstaltung beginnt mittags standesgemäß mit einem Mittagessen an, bei dem sich interessierte Vertriebspartner bereits mit den Wortmann-Verantwortlichen austauschen können.

Im Anschluss daran informiert der Distributor die Teilnehmer über die aktuellen Herausforderungen und Chancen im Cloud-Business. In vertrieblichen Vorträgen und technischen Workshops können Reseller ihr Wissen über die Möglichkeiten des Wiederverkaufs von Cloud-Lösungen ausbauen und auch von den Erfahrungen der Cloud-affineren Wortmann-Partner profitieren.

Natürlich können sie ebenfalls die vor Ort anwesenden technischen und vertrieblichen Ansprechpartner des Distributors mit Fragen löchern. Es ist genug Zeit da, um auch konkrete Cloud-Projekte gemeinsam anzugehen. Am Ende der Veranstaltung steht die Führung durch die Location an, in Leipzig etwa durch das Porsche Experience Center. Das Barbecue beginnt um 19:00 Uhr. Wer im Veranstaltungshotel übernachtet, erhält noch am nächsten Tag die Gelegenheit, die Wortmann-Experten beim Frühstück auszufragen.

In München am 25. und 26. Mai waren die "Terra Cloud Days" ausgebucht. Dort ging es nach den Fachvorträgen zur gemeinsamen Brauereibesichtigung bei Spaten-Franziskaner und anschließend zum gemeinsamen Abendessen in den Löwenbräukeller. Die Veranstaltung in der bayerischen Landeshauptstad fand bei herrlichem Biergarten-Wetter und mit bayrischen Spezialitäten ihren Ausklang. Übrigens, auch am 31. Mai und 1. Juni in Hamburg hat das Wetter gepasst!

Nach Leipzig zieht die "Terra Cloud Days"-Roadshow nach Würzburg, Köln und Luzern in der Schweiz.

Weitere Termine der "Terra Cloud Days"