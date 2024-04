Die Terra Gaming Notebooks aus dem Hause Wortmann erfreuen sich stetiger Beliebtheit. Nun bringt der Distributor und Hersteller mit dem Terra Mobile Gamer Elite 5v3 die nächste Version auf den Markt. Mit gesteigerter Performance durch einen bis zu 5.80 GHz getakteten Intel Core i9-14900HX-Prozessor, der mit 36 MB Cache, 24 Kernen und 32 Threads aufwarten kann. Das Terra Elite 5v3 soll allerdings mehr als ein reines Spiele-Notebook sein. Durch die besonders leistungsstarken Komponenten löst es grafikintensive Business-Aufgaben ebenso leicht wie anspruchsvolle Spiele.

Anschlussfreudig und schnell

Neben der Intel i9-CPU und der Nvidia 4070RTX-GPU mit dedizierten 8 GB Grafikspeicher bietet das Notebook ab Werk 32 GB DDR5 RAM, eine ultraschnelle NVMe 2-Terabyte-SSD für die PCIe Gen4x4-Schnittstelle, zwei USB 3.2 (Gen1) Ports, einen für USB 3.2 (Gen2). Dazu - laut Datenblatt - Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort, Gigabit-LAN, WiFi 6 sowie Bluetooth 5.3.

Das Terra Mobile Gamer Elite 5 kommt zudem mit einem entspiegelten 17,3-Zoll großen Display in QHD-Auflösung mit 2.560 x 1.440 Pixeln und 165 Hz Bildwiederholfrequenz. Selbstverständlich fehlen auch eine beleuchtete Tastatur, Webcam und Windows 11 Professionell nicht in der Ausstattungsliste. Alles in allem sollten damit auch komplexe Games auf dem neuesten Stand mobil spielbar sein.

Preis und Verfügbarkeit

Das Terra Mobile Gamer Elite 5v3 ist bei Wortmann für die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 2.659 Euro derzeit ab Lager verfügbar.