Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH hat sich zum 1. Februar 2020 von seinem Geschäftsführer Thorsten Daniels verabschiedet. Daniels will sich im Channel einer neuen Herausforderung stellen. Seine Aufgabenbereiche werden von den anderen Geschäftsführern übernommen.

Thorsten Daniels stieß 2016 zu Siewert & Kau. Er kam damals als Head of Sales und Teil der Geschäftsführung von der Gotthard-Gruppe zum Distributor. Zuvor hatte er bei der Bechtle-Tochter Arp GmbH als Geschäftsführer die Führung und Weiterentwicklung des Unternehmens verantwortet. Sein Einstieg in die IT begann 2004 als Sales Manager Germany für den US-Büroausstatter Office Depot.

In Bergheim baute Daniels das Geschäftsfeld New Business auf und verantwortete die Segmente Cloud Marketplace, IT-Services, Value Added Services, Datenschutz, Außendienst sowie die S&K-Akademie. All diese Bereiche haben sich in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt und werden weiterhin Bestand haben, so der Distributor.

Im Rahmen einer Abschiedsfeier, bei der man feststellte, dass die Verbindung zwischen Thorsten Daniels und Siewert & Kau wird niemals ganz abreißen würde, hob Björn Siewert die gute Zusammenarbeit hervor: „Wir wissen die hervorragende Arbeit von Thorsten Daniels zu schätzen. Wir trennen uns in Freundschaft und wünschen ihm von Herzen das Beste auf seinem neuen Weg.“

