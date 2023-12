Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung bietet Toshiba umfassende Lösungen für alle Auto-ID-Druckanforderungen. Mit den Modellen BV410T und BV420T wirbt Toshiba TEC nun mit insgesamt neun separaten Druckermodellen für eine der umfangreichsten Desktop-Einstiegsreihen auf dem Markt um neue Kunden. Die BV400-Serie biete eine Auswahl, die den unterschiedlichsten und vielseitigsten Anforderungen gerecht wird, so der Hersteller.

Vielseitig und zukunftssicher

Die BV400T-Drucker gewährleisten weitgehende Kompatibilität durch die Verwendung von Farbbändern von Wachs bis Harz mit einer Länge von 100 Meter auf Halb-Zoll- sowie 300 Meter auf Ein-Zoll-Kernen und bieten somit eine große Auswahl für unterschiedliche Thermotransfer-Anwendungen. Mit zusätzlichen Funktionen, wie eine Geschwindigkeit von bis zu 177,8 mm pro Sekunde und das optionale UHF-RFID-Modul, lassen sich die Drucker auch an zukünftige Anforderungen anpassen.

Dabei kann die Umwandlung in eine RFID-Anwendung je nach Anforderung des Kunden bei der Druckerinstallation oder später erfolgen. Somit sei die neue Serie ideal für Anwendungen, wie etwa für die RFID-Nachkennzeichnung auf Ladenebene oder die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Warenlieferungen.

"Unser komplettes Einstiegsmodellsortiment bietet branchenweit beispiellose Leistung und stellt sicher, dass es für jede Einstiegsanwendung das perfekte Produkt gibt", sagt Angel de Juan, Vizepräsident für europäische Auto-ID bei Toshiba Tec Germany Imaging Systems in Neuss. "Diese neue Produktreihe an Druckern rundet unser umfassendes Angebot an Desktop-Druckern ab und bietet noch mehr Optionen zur Auswahl."

Die neuen Modelle sind ab sofort verfügbar. Mehr Informationen und technische Details bietet Toshiba Tec unter dem jeweiligen Link zu den Modellen BV410T und BV420T.