Vanquish nimmt die Conditional-Access-Lösungen von Devicetrust in sein Portfolio auf. Der Anbieter wurde erst kürzlich von Igel Technology als einer der Top-Technologiepartner mit einem Award ausgezeichnet und passt daher gut zu dem rund um Thin Clients und Enduser Computing formierten Portfolio von Vanquish.

Durch die Kooperation mit dem in Unternehmen mit Hauptsitz in Darmstadt will der Oldenburger VAD seinen Partnern "ab sofort ein einfaches Tool für die Zugangskontrolle auf virtuelle Arbeitsumgebungen" zur Verfügung stellen. "Durch die Devicetrust-Partnerschaft erweitern wir unser EUC-Portfolio um eine wichtige und bewährte Sicherheitslösung", erklärt Henning Jasper, geschäftsführender Gesellschafter bei Vanquish. "Conditional Access ist in einer mobilen Welt wichtiger denn je und wir freuen uns mit Devicetrust einen starken Hersteller gewonnen zu haben."

Devicetrust ermöglicht mit seiner kontextbasierten Sicherheitsplattform eigenen Angaben zufolge "das Arbeiten mit sicheren digitalen Arbeitsplätzen von jedem Ort, mit jedem Gerät, über jedes Netzwerk und zu jeder Zeit." Gleichzeitig liefere man der IT-Abteilung alle Informationen und die erforderliche Kontrolle, um alle Sicherheits-, Compliance- und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

"Mit Vanquish ergänzen wir unser Netzwerk mit einem professionellen Vertriebspartner, der langjährige Erfahrung sowie tiefes technisches und vertriebliches Know-how mitbringt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit", sagt Jens Schmidt, CSO bei Devicetrust.

Die einfache Integration von Devicetrust in jede bestehende Workspace-Management-Lösungen erlaube es, Kunden aus allen Branchen anzusprechen. Devicetrust sorgt dann dafür, dass der Kontext immer aktuell ist und jede Veränderung eine definierbare Aktion auslöst. Devicetrust nutzt dabei das Endgerät als zusätzlichen Faktor. Es schafft damit neue Möglichkeiten bei der Zugangskontrolle und bietet sich als Ergänzung von Zero-Trust-Strategien an.

Mehr zum Thema

Vanquish nimmt Rimo3 ins Portfolio

Bericht von der Igel-Hausmesse Disrupt23