Die 2015 wiedergegründete Veritas Technologies LLC, Spezialisten für Datensicherung und Software-defined Storage aus Mountain View, USA, haben Roger Scheer zum verantwortlichen Vice President für das Neugeschäft und das Wachstum in Deutschland, der Schweiz und Österreich ernannt.

Der Diplom-Ingenieur Elektrotechnik soll den Fokus des Vertriebs auf mittelständische Unternehmen und Großkunden richten und Veritas-Kunden in vertikalen Branchen unter seiner Leitung bei der Verwaltung von Daten in der Multi-Cloud-Welt unterstützen. Zudem soll Scheer eng mit Partnern in der Region zusammenarbeiten, um sich so stärker im Markt differenzieren zu können und zu wachsen.

Scheer verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und kommt von Palo Alto Networks, wo er zuletzt als Senior Regional Director for Global & Major Accounts für Großkunden in Deutschland verantwortlich war. Zuvor war er 14 Jahre bei RSA und im EMC-Konzern in diversen leitenden Funktionen tätig, bis er 2014 zu Palo Alto wechselte. Seine Karriere startete Scheer bei der Deutschen Telekom.

"Roger Scheer ist ein sehr erfahrener und einflussreicher Technologieführer. Er verfügt über ein tiefes Verständnis für IT-Trends und kennt sich in einer Vielzahl von Schlüsselbereichen perfekt aus", so Mark Nutt, SVP EMEA Sales bei Veritas. "Ich freue mich, eine so starke Führungspersönlichkeit in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit ihm können wir unsere Beziehungen zu Kunden und Partnern in der Region vertiefen und gleichzeitig unsere Position als Marktführer für Enterprise Data Protection und Software-defined Storage weiter ausbauen."