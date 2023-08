Die Vogel's Deutschland GmbH & Co. KG war bisher nur Vertriebspartner der Kindermann GmbH, vor allem für die Rise-Liftsysteme. Mit der Ernennung zum offiziellen Distributor für Deutschland kann Kindermann nun die gesamte Range an AV Professional-Produkten anbieten. Damit können Händler von der großen Bandbreite an Befestigungslösungen für alle Anforderungen, der schnellen Lieferung sowie der qualifizierten Unterstützung bei Projekten profitieren.

Professionelle Lösungen

Bereits ein fester Bestandteil des Portfolios sind die motorbetriebenen Display-Liftsysteme für Displays bis zu 86 Zoll Bild-Diagonale und 140 kg Gewicht. Aufgrund des hohen Qualitätsanspruchs des Herstellers werden die Rise-Systeme in der Entwicklungsphase mit dem Fünffachen des zulässigen Maximalgewichts getestet und halten selbst diesem mühelos stand.

"Wir freuen uns, dass Vogel's die Zusammenarbeit mit uns ausbaut", erklärt Timo Meißner, Geschäftsführer der Kindermann GmbH. "Das Unternehmen lässt sich zweifelsfrei als Pionier auf seinem Gebiet bezeichnen und ausnahmslos alle Produkte zeichnen sich durch eine herausragende Qualität sowie einfache Installation und Bedienung aus. So können wir unseren Händlern stets die beste Lösung anbieten, egal wie ausgefallen die Anforderungen sind."

"Mit Kindermann und Vogel's treffen zwei Traditionsunternehmen aufeinander, deren gebündelte Expertise die Anforderungen für moderne AV-Befestigungssysteme bestens verstehen", sagt Bernd Meyer-Krohne, Sales Manager Professional bei der Vogel's Deutschland GmbH & Co.KG. "Wir sind davon überzeugt, dass der gute Ruf von Kindermann in der AV-Branche uns helfen wird, den deutschen Markt optimal zu bedienen."