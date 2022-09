Die Veranstaltungen des VADs Boll Engineering sind in der Schweiz seit Jahren legendär. Nach Coronapause fand das heiß ersehnte Event Ende August 2022 endlich wieder statt. Mit dem Ausbau des Geschäfts nach Deutschland profitieren nun nicht nur IT-Dienstleister aus Deutschalnd von der Expertise des in der Schweiz etablierten und inzwischen personell stärksten Security-VADs, sondern haben auch die Chance, am jährlichen "Channel-Happening" teilzunehmen - einer sehr familiären Mischung aus Kongress und Party.

Unter dem Motto "Steampunk Edition" gab der Distributor 2022 nicht nur beim Kongressprogramm Volldampf, sondern auch beim Feiern: Raphaelius Alva Grusser von den "Grusser'schen Werken für sonderbare Maschinen" sorgte für das passende technische Rahmenprogramm, die Boll-Belegschaft und die Kundschaft des VADs mit tollen Kostümen für das nötige Flair und die Band Brass Departement brachte das Veranstaltungsszentrum JED in Schlieren bei Zürich zum Kochen.