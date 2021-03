Die Menlo Security, Inc. ist Anbieter des weltweit ersten und einzigen Cloud Secure Web Gateways mit Isolation-Core-Technologie. Diese kann, so VAD Westcon, Unternehmenskunden zuverlässig vor Malware-Infektionen über Websites, Dokumente und E-Mails schützen. Mit der Partnerschaft erweitert Westcon sein NGS-Portfolio um eine Best-of-Breed-Lösung und bietet Channelpartnern Zugang zu einer innovativen, auf Isolation basierenden, Cloud-Security-Architektur.

Die Plattform von Menlo Security schützt Unternehmen vor einer breiten Palette von Cyberangriffen und Malware-Infektionen über Webseiten, Dokumente und E-Mails. Damit haben User erstmals die Möglichkeit, alle Arten von Malware mit einer einzigen Lösung zu stoppen – einschließlich Exploits, Ransomware und Zero-Day-Angriffe. So seien User und Netzwerke sicher und mit minimaler Latenz an Web- und SaaS-Dienste angebunden und isoliert diese vom unsicheren öffentlichen Internet.

Einzigartige Technologie

„Die innovativen Lösungen von Menlo Security sind für uns als Distributor ein wertvoller neuer Pfeil im Köcher“, erklärt Robert Jung, Managing Director DACH und EE bei Westcon. „Mit dem Isolation Core, der Daten und Anwendungen zuverlässig vor unerwünschten Zugriffen isoliert, geht Menlo Security technologisch neue Wege. Die native Cloud-Lösung ist ein wichtiger Baustein unseres SASE-Angebots – ein Portfolio, das wir mit Blick auf die steigenden Anforderungen unserer Remote- und Cloud-fokussierten Kunden kontinuierlich weiterentwickeln.”

„Als Hersteller möchten wir eng, proaktiv und erfolgreich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Partner zusammenarbeiten“, so John Brown, Director EMEA Channels bei Menlo Security. „Die Distributionsvereinbarung mit Westcon eröffnet uns die Möglichkeit, unsere Channel-Community nachhaltig weiterzuentwickeln und unser Business in Europa signifikant auszubauen. Die NGS-Unit von Westcon bietet uns das Netzwerk und die Reichweite eines etablierten globalen Players, bringt aber auch den Fokus und die Innovationsfreude eines agilen, nativen Cloud-Anbieters mit – und verfügt über ein tiefes Verständnis der Cybersecurity. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit Unterstützung dieses Partners unsere Wachstumsziele in Europa erreichen werden.”