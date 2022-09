Für die meisten Führungskräfte in Unternehmen dürfte die Konnektivität in den letzten Jahren kein großes Thema gewesen sein. Infolge der pandemiebedingten Verlagerung der Arbeit aus den Unternehmen ins Home-Office wurden den Mitarbeitern superschnelle Wi-Fi®-Netzwerke für zu Hause zur Verfügung gestellt - dieselben Netzwerke, die sie auch nutzen, um Netflix zu streamen, Online-Games zu spielen und mit Freunden und der Familie zu kommunizieren.

Doch nachdem die Welt nun allmählich wieder zur Normalität zurückkehrt, erkennen viele Unternehmen die Bedeutung einer permanenten Konnektivität, vor allem, wenn die Mitarbeiter wieder täglich pendeln und in die Welt der Unternehmensveranstaltungen zurückkehren. Auch finden wieder zunehmend Geschäftsreisen statt, was bedeutet, dass die Mitarbeiter oft auf das WLAN im Hotel und die schlechten Konnektivitätsoptionen in Konferenzzentren angewiesen sind.

Obgleich die meisten Ihrer Mitarbeiter über ein Smartphone mit 4G- oder 5G-Konnektivität verfügen, mit dem sie ihre E-Mails abrufen und leichte arbeitsbezogene Aufgaben erledigen können, reicht das oft nicht aus. Die Antwort für Aufgaben, die eine umfassende PC-Leistung erfordern, könnte ein 4G-fähiges Notebook sein. Für Ihre Mitarbeiter außer Haus bedeutet das nicht nur weniger Stress bei der Bearbeitung von Aufgaben, es ist auch viel sicherer als die Verbindung mit öffentlichen WLAN-Netzwerken - und häufig auch viel schneller.

Für Ihre nicht reisenden Mitarbeiter sind sie ebenfalls eine ausgezeichnete Möglichkeit. Da sich die Unternehmen zunehmend für hybride Arbeitsmodelle entscheiden, bei denen die Mitarbeiter ihre Zeit zwischen ihrem Zuhause, dem Büro und unzähligen anderen Standorten aufteilen können, können Ihre Mitarbeiter mit einem 4G-Notebook überall arbeiten, sei es im Garten, im Park oder in einem Café.

Dadurch sind Ihre Mitarbeiter nicht mehr auf die oft unzuverlässigen WLAN-Hotspots angewiesen, die zudem häufig die Akkus der Smartphones schnell entleeren und unwissentlich die Datentarife aufbrauchen, was sich für Ihr Unternehmen als kostspielig erweisen könnte.

Während fast jedes heute erhältliche Notebook über eine integrierte WLAN-Karte verfügt, gibt es leider nicht annähernd so viele Notebooks mit einer integrierten 4G-Karte. Mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessoren können Sie jedoch einfacher denn je dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter überall mit dem Internet verbunden sind. Die Chips sind jetzt in verschiedenen Notebooks mit integriertem 4G-Modem erhältlich.

Das Lenovo ThinkPad T14 ist beispielsweise ein Business-Notebook mit Ryzen™ 6000 PRO, das nicht nur den neuesten Wi-Fi-6E-Standard unterstützt.

Es bietet zudem optional Unterstützung für 4G LTE und sub-6 5G über eSIM für geschäftliche Nutzer, die immer unterwegs sind und ständig Zugang zu einer zuverlässigen Internetverbindung benötigen. Das HP EliteBook 805 ist ein weiteres Notebook mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor, das alle Voraussetzungen für Unternehmensvernetzung erfüllt. Es bietet über 4x4-Antennen 4G LTE der Gigabit-Klasse, was bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter an jedem Ort der Welt virtuell arbeiten können.

Darüber hinaus stehen Ihren Mitarbeitern mit einem Notebook mit AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessor und 4G-Konnektivität alle Tools und die erforderliche Leistung zur Verfügung, die sie für die Erledigung ihrer Aufgaben benötigen. Basierend auf der "Zen 3+"-Architektur von AMD bieten die mobilen CPUs der Ryzen™-6000-Serie eine bis zu 1,3-mal schnellere Performance als die Vorgängergeneration*. Gleichzeitig sorgen sie mit einer Akkulaufzeit von bis zu 26 Stunden auf einem Premium-Business-Notebook** dafür, dass Ihre Mitarbeiter nicht an eine Steckdose gebunden sind.

Auch hinsichtlich der Konnektivität bieten die CPUs weit mehr als nur Unterstützung für 4G-LTE-Netzwerke. AMD-Ryzen™-6000-PRO-Prozessoren bieten Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten der nächsten Generation mit Unterstützung für WLAN 6E und Bluetooth 5.0 sowie Datentransfers mit 40 GB pro Sekunde über USB 4.0.

Trotz dieser hervorragenden Konnektivität sind AMD-Ryzen™-6000-PRO-CPUs in einigen der leichtesten, dünnsten und mobilsten Business-Notebooks zu finden, die es gibt - perfekt für Ihre Mitarbeiter, die wieder in die Welt der Geschäftsreisen zurückkehren.

* Basiert auf Tests von AMD am 14.12.2021. CPU-Performance mit einem geometrischen Mittelwert von 9 Multiprozess-Content-Creation- und CPU-Tests evaluiert. Wertungen sind der Durchschnitt aus typischen Benchmark-Tests, angegeben als n-te Wurzel der multiplizierten Ergebniswerte. GPU-Performance mit 3DMark® Time Spy evaluiert. Systemkonfiguration mit Ryzen™ 7 5800U CPU-/GPU-Performance: HP ProBook 635 Aero G8 konfiguriert mit 2 x 8 GB DDR4-3200 (22-22-22), Windows® 11 22.000.282, Samsung 980 PRO 1 TB SSD, 15 W Nenn-Prozessor-TDP, GPU-Treiber 27.20.21026, BIOS T83. Systemkonfiguration für Ryzen™ 7 6800U CPU-/GPU-Performance: AMD Referenz-Mainboard konfiguriert mit 4x 4 GB LPDDR5-6400, Windows® 11, 28 W Nenn-Prozessor-TDP, GPU-Treiber 30.0, BIOS TRM0081D. Laptophersteller können abweichende Konfigurationen anbieten, was zu anderen Ergebnissen führen kann. Performance kann abweichen. RMB-13

** Tests wurden am 18.4.22 durchgeführt. Akkulaufzeit getestet auf einem HP Elitebook 865 G9 Notebook, konfiguriert mit einem 76-Wh-Akku, Ryzen-7-6800U-Prozessor mit Radeon-Grafikkarte, 256 GB HDD, 8 GB RAM, Win 10 PRO, Videoauflösung von 1920 x 1200 x 60 Hz und dem antreiben Schieberegler eingestellt auf "besserer Akku". Tatsächliche Akkulaufzeiten hängen von ver?schiedenen Faktoren ab, u. a. von Systemkonfiguration und -nutzung, Software, Betriebsbedingungen, Drahtlos-Funktionalität, Einstellung der Energieverwaltung, Bildschirmhelligkeit usw. Die maximale Akku-Kapazität nimmt bei anhaltender Nutzung mit der Zeit natürlich ab. Weitere Informationen zum MobileMark-18-Benchmark-Test finden Sie unter https://results. bapco. com/fdr/63601890f0f14ab5c99c634be6721d95.

© 2022 ADVANCED MICRO DEVICES, INC. Alle Rechte vorbehalten. AMD, das AMD Pfeillogo, Ryzen und deren Kombinationen sind Marken von Advanced Micro Devices Inc. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Andere Produktnamen in diesem Dokument dienen ausschließlich zur Information und können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.