Nur knapp 40 Sekunden lang ist der von Apple gemeinsam mit AT&T in den USA veröffentlichte Werbespot auf Youtube, der zur Musik "Le Banana Split" von Lio einen ins Überdimensionale wachsenden User mit dem gelben iPhone fröhlich durch die Straßen laufen und alles knipsen lässt, was sich ihm anbietet. Nachdem das kurze Video noch als Realfilm beginnt, geht es mit dem Zücken und Starten des gelben iPhones in einen Animationsfilm über, wie man ihn beispielsweise von Yellow Submarine (Beatles) von 1968 kennt, führt Cult of Mac zurecht an. Der Spot endet mit einem gelben, angebissenen Apfel, der fröhlich vor sich hin lacht. So nimmt Apple einmal mehr gezielt Bezug auf die Pop-Kultur, wie man es schon seit 1984 mit dem legendären Spot für den damals neuen Apple Macintosh kennt.

Das Gleiche in Gelb - aber in zwei Größen

Apple selbst schreibt unter das Video zum gelben iPhone 14: "Zwei großartige Größen. Eine überdurchschnittlich lange Akkulaufzeit. Eine neue Frontkamera mit Autofokus. Ein fortschrittlicheres Dual-Kamera-System für bessere Fotos. Action-Modus für besonders flüssige Videos. Der blitzschnelle A15 Bionic-Chip. Und zwei bahnbrechende neue Sicherheitsfunktionen: Crash Detection und Emergency SOS via Satellit. Alles, was du am iPhone liebst. Jetzt in Gelb."

Verkauf jetzt auch über Videokonferenz

Das gelbe iPhone 14 gibt es mit 6,1 und 6,7 (Plus) Zoll. Das Günstigere der beiden mit 128 GB erhält man bei Apple für 999 Euro, bei anderen Anbietern ist es aber auch preiswerter zu haben. Offenbar weil die Angebotsfülle bei den iPhones von Apple inzwischen ziemlich gewachsen ist und man leichter den Überblick verliert, bietet Apple in den USA inzwischen auch Unterstützung per Video-Call an, wie ebenfalls Cult of Mac ausführt. Dabei ist laut Apple auf dem Bildschirm des Users neben den Produkten zwar das Team-Mitglied von Apple sichtbar, aber nicht der potenzielle Kunde oder die Kundin selbst. (Macwelt)