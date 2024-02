Mit Bestbewertungen für die Produkt -Performance und hervorragenden Leistungen unter anderem in den Bereichen Lead-Generierung, Sales Services, Schulung und Zertifizierung, kürten IT-Dienstleister HPE zum besten Herstellerpartner 2024 in der Kategorie "Server und (Hyper)Converged Systems".

Für Gerry Steinberger, Head of Partner Ecosystem Germany, bei HPE, hat dieser Award ene sehr große Bedeutung, wie er im Live-Interview direkt nach der Channel Excellence Award Gala in München erläuterte.

Weiterführende Links:

