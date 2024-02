Zum sechsten Mal in Folge eroberte Ebertlang bei den Channel Excellence Awards die Top-Platzierung als channelfreundlichster Value Add Distributor - mit nennenswertem Abstand zum Verfolgerfeld.

Am stärksten honorierten die Partner die gute Betreuung durch ihren Distributor. Auch bei allen weiteren Kriterien - Warenverfügbarkeit und Logistik, sowie Preispolitik und Einfachheit der Geschäftsabwicklung - hatte Ebertlang in der Bewertung die Nase vorn.

Bei der Befragung der insgesamt mehr als 2.300 IT-Dienstleister und Reseller wurde außerdem offensichtlich, dass die Produktpreise in dieser Distributionskategorie für Partner nicht entscheidend sind für die Zufriedenheit mit ihrem Grossisten, sondern an erster Stelle Service und Kompetenz.

Was Ebertlang weiter plant, schilderte CEO Marcus Zeidler im Video-Interview.

Weiterführende Links



FAQ zur Channel Excellence Awards Studie 2024: https://events.channelpartner.de/wp-content/uploads/sites/16/2023/10/FaQ-DT-CHANNEL-EXCELLENCE-AWARDS-2024.pdf

Alle Channel Excellence Award Rankings 2024 im Überblick: https://www.channelpartner.de/3617554