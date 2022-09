Jeweils zwei virtuelle Seminare rund um Cloud-Natives und DevOps sollen zeigen, wie Partner einen schnellen Einstieg in die Cloud-Native-Umgebung finden und von entsprechenden Technologien und DevOps profitieren können. Die Rosenheimer Cloud-Spezialisten der White Duck Gesellschaft für Softwareentwicklung mbH führen dabei mit den Experten der ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH durch die Webinare.

Tipps und Tricks für ISVs

Mit Cloud-Native-Technologie lassen sich skalierbare Anwendungen in Public, Private oder Hybrid Cloud-Umgebungen einer modernen Infrastruktur betreiben. Container, Microservices, unveränderbare Infrastruktur, Infrastructure as Code und deklarative APIs unterstützen dies. In den vier virtuellen Sessions werden die Grundlagen zu Cloud-Native, DevOps und den dazugehörenden Technologien wie Microservices, Container und Automatisierung vermittelt. Darauf folgen die Hands-On Labs, in denen die Teilnehmenden anhand von Fallbeispielen, wie Containerisierung, Migration von Datenbanken oder der automatisierten Bereitstellung auf Azure selbst tätig werden.

Die beiden Workshops "DevOps mit Azure, GitHub und Azure DevOps" finden am 10. Oktober 2022 und 12. Dezember 2022 statt. In der virtuellen Veranstaltungsreihe "Azure Hands-On Lab: Cloud-Native Entwicklung mit Azure, GitHub und Kubernetes" am 10. November 2022 und 30. Januar 2023 geht es darum, wie IT-Partner auf Basis von Kubernetes oder Azure-Diensten bestehende Anwendungen modernisieren und neue Anwendungen entwickeln können. Jeweils von 9 bis 15 Uhr vermitteln die Azure-Profis in den Webinaren direkt umsetzbares Fachwissen für die Praxis.

Praxisnah und fundiert

Die Teilnehmer erhalten Einblick in die Projektexpertise des Premium-Partners White Duck, der bei ADN maßgeblich mithilft, ISVs der DACH-Region in Sachen Cloud zu unterstützen - etwa bei SaaS-Angeboten wettbewerbsfähig zu sein und deren Wachstum zu profitieren. Mit konkreten Beispielen und praxisnahen Übungen werden die Partner schnell fundiertes Wissen aufbauen können, verspricht der Bochumer VAD.

"Wichtig ist das, weil Cloud-Native derzeit eine der wichtigsten Herangehensweisen für die Erstellung und den Betrieb von Cloud-Anwendungen ist, die hohe Geschwindigkeit, Flexibilität und Agilität verkörpern", erklärt Markus Sümmchen, Geschäftsführer und Gründer von White Duck. "DevOps bietet dafür ein ganzheitliches Toolset aus Lösungen, Prozessen und Methoden."

Die Anmeldungsportale für die Webinare stellen White Duck und ADN unter diesem Link für die Cloud-Native Hands-On Labs und hier für die DevOps Hands-On Labs zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos.