Bereits zum 21. Mal ist die Wortmann AG mit ihren Roadshow-Veranstaltungen in den großen Kinosälen Deutschlands unterwegs, um Händlern vor Ort die aktuellen Terra-Neuigkeiten zu vermitteln. Die Veranstaltung ist kostenlos für alle Partner und bietet die Gelegenheit deren Wortmann-Ansprechpartner vor Ort kennenzulernen. Dabei werden innerhalb von rund drei Wochen neun deutsche Städte besucht.

Neues, Updates und Popcorn

Die Tour startet am 30. Januar in Bad Oeynhausen, gastiert am 1. Februar in Stuttgart, ist am 7.2. in Germering und am 8. Februar in Nürnberg. Von dort aus stoppt die Tour am 14. Februar in Darmstadt, führt am 15. Februar nach Köln, hält am 20.2. in Leipzig, tags darauf in Potsdam und endet am 22. Februar 2024 in Hamburg.

Im Fokus stehen die Themengebiete "Microsoft 365 Backup", "Neues aus der Terra Cloud", "Terra Hardware mit Win 11 Pro", "terraXaler", "Terra Server Update", "Cybersecurity" und "Terra Gaming Update". Zum Abschluss der Veranstaltung lädt die Wortmann AG ihre Gäste mit einem Gutschein für Popcorn, Nachos oder anderen Leckereien zu einem unterhaltsamen Kinoabend ein - inklusive einer Verlosung.

"Trotz der langen Historie unserer Tour werden wir nicht müde, unsere Kunden und Partner vor Ort über Neuigkeiten aus dem Hause Wortmann zu informieren", freut sich Svenja Wortmann, Mitglied des Vorstandes beim Distributor. "Die Terra-Roadshow ist darüber hinaus die ideale Plattform, um mit anderen lokalen und regionalen Händlern ins Gespräch zu kommen."

Auch Fachhändler, die aktuell noch kein Terra-Partner bei Wortmann sind, sind herzlich eingeladen, um sich erste Eindrücke zu verschaffen. Die genaue Agenda und weitere Informationen finden sich bei Wortmann unter diesem Link.