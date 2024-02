Die WS Spalluto GmbH verstärkt ihr Engagement in der ProAV-Branche und bietet ab sofort die kompletten Displays und Videoconferencing-Produkte der Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. an. Der weltweit agierende chinesische Hersteller ist vor allem durch seine intelligenten Sicherheitslösungen aus den Bereichen Videoüberwachung, Zutrittskontrolle und Alarmsysteme bekannt geworden.

Display-Lösungen für den DACH-Markt

Seit 2008 stellt Hikvision auch spezielle LED-Displays, LFDs, Videowalls, Monitore, Touch Displays und Digital Signage-Lösungen für die unterschiedlichsten Anwendungsszenarien her. Laut Distributor versprechen die Produkte aus eigener Entwicklung und Produktion hohe Qualität, einfache Bedienung und Nachhaltigkeit. Mit der Vereinbarung baut WS Spalluto sein Angebot aus und treibt seine Expansion im ProAV-Markt weiter an.

Seit mehr als 49 Jahren ist WS Spalluto in der AV-Branche tätig und startete dereinst mit Diskotheken-, Licht- sowie Tontechnik. Die GmbH wurde 1998 gegründet und entwickelte sich zu einem Experten für Leinwand-Lösungen und etablierten Distributor für professionelle Präsentations- und Medientechnik in der DACH-Region.

Kompetenz und Qualität passen zusammen

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit WS Spalluto", so Axel Janßen, Team Leader Business Development Commercial Displays bei Hikvision. "Die Kompetenz und Unternehmensphilosophie passen perfekt zu Hikvision."

"Wir haben uns eingehend mit Display-Herstellern beschäftigt", erklärt Luisa Spalluto-Fähndrich, Geschäftsführerin der WS Spalluto GmbH. "Überzeugt hat uns Hikvision mit der hohen Qualität, dem Support und der schnellen Verfügbarkeit. Mit dem umfassenden Portfolio können wir unseren Kunden immer die richtige Lösung anbieten."

